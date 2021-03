Juventus odkupil McKennieja od Schalkeja

Dvaindvajsetletnika so Nemci v Torino posodili lani poleti, zdaj pa so pri črno-belih potrdili, da so ga odkupili za 18,5 milijona evrov. Celotna vsota lahko sicer naraste še za 6,5 milijona glede na bonuse in njegove igre v času pogodbe.

"Juventus je izkoristil pogodbeno klavzulo za dokončni odkup Westona McKennieja iz Schalkeja 04,"so pri Juventusu zapisali na spletni strani in dodali, da bodo znesek poravnali v treh letih. Juventus je za izposojo nemškemu klubu plačal 4,5 milijona evrov, tako da je ves posel vreden približno 30 milijonov evrov, piše italijanski časnik Gazzetta dello Sport.

"Nastopil je na 31 tekmah, dosegel štiri gole in osvojil eno lovoriko (italijanski superpokal) v tej sezoni,"so še zapisali na klubski spletni strani. Juventus je z Westonom McKenniejem, ki je ob golih v tej sezoni dodal tudi dve podaji, podaljšal pogodbo do 30. junija 2025. Na sezono naj bi zaslužil 2,5 milijona evrov, je pa Američan četrti strelec moštva– pred njim so le Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata in Chiesa.