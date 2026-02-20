Naslovnica
Nogomet

McTominay kritično: Nogomet postaja preveč mehak

Napoli, 20. 02. 2026 16.23 pred 7 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Scott McTominay

Škotski nogometaš Scott McTominay meni, da se nogomet v zadnjih letih razvija v napačno smer, še zlasti, kar se tiče prekrškov, bližnjih srečanj in medsebojnih obračunov na zelenici. Kot pravi, je bil vedno navajen trdih bojev za vsako žogo, zdaj pa opaža, da je lahko nogometaš že za nedolžen stik s tekmecem kaznovan z rumenim kartonom.

Scott McTominay
Scott McTominay
FOTO: Profimedia

"Mislim, da nogomet postaja vedno bolj mehak, nežen, nekatere kazni so preprosto prehitro dosojene," je v intervjuju za italijanski Corriere della Sera dejal Scott McTominay.

"Ko sem bil otrok, so nas učili poštene in srdite borbe za žogo. Zdaj pa lahko že najmanjši stik privede do rumenega kartona. Ni moja odgovornost, da sprejemam odločitve, ampak zdi se mi, da postajamo preobčutljivi," še razmišlja škotski nogometaš.

Preberi še 'Moja žena je prejela grožnje s smrtjo, to je nesprejemljivo!'

V Italiji namreč še vedno odmeva sodniška odločitev na tekmi med Interjem in Juventusom, ko je glavni sodnik Federico La Penna v 42. minuti po simuliranju Alessandra Bastonija drugi rumeni karton pokazal Juventusovemu Pierru Kaluluju. Navijači stare dame so bili nad odločitvijo razburjeni, odločitev sodnika pa je še več dni po tekmi burila duhove.

McTominay je obenem priznal, da se v Napoliju dobro počuti. "Tukaj sem izjemno srečen in kar se mene tiče, sem igralec Napolija, samo o tem razmišljam. Prihodnost je zelo pomembna in v Napoliju se lahko vidim še dolgo časa."

Scott McTominay
Scott McTominay
FOTO: Profimedia

Napoli je v lanski sezoni osvojil italijansko prvenstvo in superpokal, kar po mnenju Škota ni naključje. "Veliko treniramo, trdo delamo in to pojasnjuje lanski uspeh, zmago v domači ligi in superpokalu. Delo, ki se opravlja za zaprtimi vrati, se odraža na tekmah."

Pohvalil je tudi trenerja Antonia Conteja. "Je odličen trener, zelo čvrst, strasten in izjemno dobro pozna nogomet. Drugačen je od vseh, ki sem jih imel v preteklosti," pravi McTominay in dodaja, da si pri njem hitro v težavah, če ne daš vsega od sebe.

V letošnji sezoni pa Napoli ni tako suveren, kot je bil v lanski. Trenutno s 50 točkami zaseda tretje mesto v Serie A, za vodilnim Interjem zaostaja že za 11 točk, po ligaškem delu pa je že izpadel iz Lige prvakov.

Scott McTominay
Scott McTominay
FOTO: Profimedia

Razloge za slabšo sezono Škot vidi v številnih poškodbah, ki so prizadele njihovo moštvo. Trenutno so poškodovani Kevin De Bruyne, David Neres, Giovanni Di Lorenzo, Frank Anguissa in Amir Rrahmani, dlje časa pa je bil z zelenic odsoten tudi Romelu Lukaku.

"V težkih trenutkih, s številnimi poškodbami, je trenerju in osebju težko najti pravo ravnovesje in najboljši način igre," je dejal vezist.

Težave s poškodbo je imel tudi McTominay, ki si je pred dvema tednoma poškodoval tetivo. Upa, da se bo v akcijo vrnil v nedeljo, ko se bo Napoli udaril z Atalanto.

nogomet scott mctominay napoli

'Vinicius se obnaša kot nedorasel otrok, a za rasizem ni opravičila'

