Med EP na stadionu v Amsterdamu do 16.000 gledalcev

Po prvotnih načrtih bi lahko tekme Eura spremljalo le 12.000 navijačev, a so na zvezi dosegli dogovor z državnimi in mestnimi oblastmi o povečanju za 4000 gledalcev. Na stadionu v Amsterdamu bo vse tri tekme predtekmovanja igrala Nizozemska, njene tekmice bodo Ukrajina, Avstrija in Severna Makedonija. Stadion Johan Cruyff Arena, sicer domovanje Ajaxa, lahko v običajnih nekoronskih okoliščinah sprejme 55.500 gledalcev.