Med kandidati za slovenskega selektorja tudi Italijan Guidolin?

Na Brdu pri Kranju se je zbrala reprezentanca Slovenije, ki jo bo na zadnjih dveh tekmah Lige narodov proti Bolgariji in Norveški vodil Igor Benedejčič . Slednji na zboru ne bo mogel računati na Tima Matavža in Jasmina Kurtića , prav tako ne bo vratarja Jana Oblaka in tudi vezista Kevina Kampla , ki je končal reprezentančno pot. Ob tem je vprašljiv nastop poškodovanega kapetana Bojana Jokića . Benedejčič je, kot je znano, zgolj začasna rešitev, saj bo po koncu Lige narodov, predvidoma še v tem koledarskem letu, Nogometna zveza Slovenije imenovala nekoga drugega.

Gudolin je dve sezoni zelo uspe šno sodeloval tudi s Slovencem Samirjem Handanovićem , izkušeni ljubljanski vratar je bil čuvaj mreže črno-belih ravno v času, ko so Videmčani doživljali najbo lj blesteče obdobje in se dvakrat zapored uvrstili v kvalifikacije za preboj v Ligo prvakov. Preizkusil se je tudi na Otoku, sedaj pa je "nezaposlen". Po nam dostopnih (zanesljivih) informacijah, naj bi bil izkušeni 63-letni Italijan močno ogret za prevzem vročega slovenskega selektorskega stolčka.

Začasni selektor Benedejčič je sicer za omenjeni tekmi povabil vratarje Vida Belca, Aljaža IvačičainMatica Kotnika, branilce Jureta Balkovca, Miho Blažiča, Jokića, Luko Krajnca, Miho Mevljo, Nemanjo Mitrovića, Nejca Skubica, Petra Stojanovića inAljaža Struno, veziste Jako Bijola, Domna Črnigoja, Amirja Derviševića, Josipa Iličića, Reneja Krhina, Rudija Požega Vancaša, Rajka Rotmana, Lea Štulca, Benjamina Verbiča inMiho Zajcater napadalceRoberta Berića, Romana Bezjaka, Andraža Šporarja in Luko Zahovića.

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 62. mestu, Norveška je 48., Bolgarija pa 45. Slovenci so z Norvežani igrali osemkrat, enkrat so zmagali, šestkrat izgubili in enkrat igrali neodločeno, z Bolgarijo pa so igrali trikrat in vsakokrat izgubili.