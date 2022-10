Med mundialom v Dohi bo na ogled tudi dragocena Maradonova majica

Številni so se od Maradone poslovili pred stadionom kluba Argentinos Juniors, ki nosi njegovo ime in je posejan z grafiti v čast legendarne desetke.

Skrivni kupec je dragoceni kos nogometne zgodovine, ki ga je na dražbi dražbene hiša Sotheby's kupil 4. maja, posodil katarskemu olimpijskemu in športnemu muzeju 3-2-1 v Dohi. Na ogled bo od nedelje do 1. aprila na posebni razstavi, ki so jo v tej zalivski državi pripravili ob svetovnem prvenstvu.

Katarski predstavniki niso imenovali novega lastnika majice, ki je plačal takrat rekordno ceno za kateri koli predmet iz vrste športnih spominkov. Kasneje je bil sicer rekordni znesek postavljen ob bok plačilu za dres košarkarja Michaela Jordana.