Med navijači Leedsa tudi Osama bin Laden

Pri Leedsu so svojim navijačem pred zadnjimi petimi domačimi tekmami omogočili, da za slabih 28 evrov (25 funtov, op. a.) do konca sezone dobijo mesto med kartonskimi podobami, ki bodo namesto pravega občinstva spodbujale njihove nogometaše. Eden od navijačev je to izkoristil za nič kaj okusno potezo, saj je klubu poslal fotografijo nekdanjega vodje teroristične skupine Al KajdaOsame bin Ladna.

In ko so na medmrežju zaokrožile prve fotografije kartonskih navijačev, so številni opazili, da je med njimi zelo poznan obraz. Pri nekdanjem angleškem prvoligašu so se za napako že opravičili, Bin Ladnovo podobo pa so nemudoma odstranili s stadiona. Obenem so zagotovili, da se kaj takega v prihodnosti ne bo več pripetilo. Na njihovo srečo pa se na Elland Roadu od uvedbe kartonske publike še ni odvila niti ena tekma, tako da prizora niso ujele televizijske kamere.

Leedsu sicer odlično kaže na poti nazaj v Premier Legaue kjer je nazadnje nastopal v sezoni 2003/2004. Trenutno ima 71 točk in je na prvem mestu Championshipa izenačen z West Bromwich Albionom. Tretji Fulham pa ima kar sedem točk zaostanka. Neposredno uvrstitev v prvo angleško ligo prinašata prvi dve mesti, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dodatne kvalifikacije.