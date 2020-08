Med nominiranci za igralca leta v Premier League trije prvaki

Henderson (v sredini) in Alexander-Arnold (desno) se potegujeta za laskavo priznanje.

Ob triu Liverpoola, Trentu Alexandru-Arnoldu, Jordanu Hendersonuin Sadiu Maneju, so se med nominiranci za glavno nagrado v Premier League znašli še belgijski vezist Kevin De Bruyne (Manchester City), angleški napadalec Danny Ings(Southampton), angleški vratar Nick Pope(Burnley) in angleški napadalec Jamie Vardy(Leicester City).

Liverpool ima svojega kandidata tudi med trenerji, saj je nominiran strateg članskega moštva Nemec Jürgen Klopp. Poleg Kloppa se bodo za nagrado potegovali tudi Anglež Chris Wilder(Sheffield United), Severni Irec Brendan Rodgers(Leicester City) in še en domači strateg Frank Lampard(Chelsea).

Seznam brez Salaha

Alexander-Arnold konkurira tudi za nagrado mladi igralec leta, skupaj z Američanom Christianom Pulišićem(Chelsea). Henderson je konec julija sicer že osvojil nagrado za najboljšega igralca leta po izboru Zveze nogometnih novinarjev. Med vidnejšimi odsotnostmi z zaključnega seznama velja omeniti egiptovskega zvezdnika Liverpoola Mohameda Salaha, ki je denimo dosegel gol več (19) od Maneja (18).

De Bruyne je v postavi Man. Cityja prav tako odigral izjemno sezono in zabeležil kar 20 podaj, s čimer je izenačil rekord francoske legende londonskega Arsenala Thierryja Henryja. Na ligaških tekmah je Belgijec vknjižil še 13 golov. Vardy je bil prvi strelec prvenstva s 23 goli, medtem ko je Ings zabil le enega manj. Pope je bil izjemno blizu tega, da bi osvojil tako imenovano zlato rokavico kot vratar z največ tekmami brez prejetega gola, a je s 15 tovrstnimi dosežki za eno tekmo zaostal za Brazilcem pri Manchester Cityju Edersonom Moraesom.

Tesen obračun se obeta tudi v trenerskih vodah, saj bo favorita Kloppa gotovo resno izzval domačin Wilder, ki je navduševal s svojim Sheffield Unitedom in na koncu za las zgrešil uvrstitev v evropska tekmovanja. Izkazala sta se tudi Rodgers pri Leicestru, ki je šele v zaključku prvenstva ostal brez ponovne uvrstitve v Ligo prvakov, in Lampard s Chelseajem, saj je nekdanji vezist kluba v svoji prvi sezoni na modri klopi poskrbel za uvrstitev v finale pokala FA in četrto mesto v prvenstvu.