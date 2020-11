Med okuženimi nogometaši na Sardiniji tudi sin Diega Simeoneja

Petindvajsetletni Giovanni Simeoneje sin trenerja Atletica Diega Simeoneja, ki v Madridu sodeluje s slovenskim reprezentančnim kapetanom Jan Oblakom. Robustni "Gio" Simeone je imel dober začetek sezone, saj je pod vodstvom novega trenerja Cagliarija Eusebia Di Francescana osmih ligaških tekmah dosegel pet golov.

Že pred tem je bil pozitiven dolgoletni branilec Atletica Diego Godin, ki je pozitiven izvid dobil v petek po vrnitvi z reprezentančne akcije z urugvajsko izbrano vrsto, kjer se je okužil tudi napadalec madridskih rdeče-belih Luis Suarez. Covid-19 je že v začetku septembra sicer prebolel tudi Diego Simeone. Cagliari je trenutno na 11. mestu na prvenstveni lestvici in ima po osmih krogih deset točk manj od vodilnega AC Milana.

Kaj se dogaja s Costo?

Med tistimi, ki so se v taboru Atletica v zadnjih mesecih morali boriti z novim koronavirusom, je tudi brazilski napadalec in občasni španski reprezentant Diego Costa. Coste ni na seznamu igralcev za sredino tekmo Lige prvakov z moskovsko Lokomotivo, po informacijah iz Madrida pa so pri izkušenemu napadalcu odkrili "globoko spontano vensko trombozo v desni nogi", ki naj ne bi bila povezana z udarcem oziroma prejšnjo poškodbo. Zaenkrat še ni jasno, kako dolgo bo moral Costa počivati, potem ko je začutil bolečine in so mu odkrili nevsakdanjo težavo. Covid-19 je prebolel septembra, kar madridski športni časni ASna svoji spletni strani omenja kot možni razlog za komplikacije. V primeru resnejših komplikacij bi lahko Costa počival tudi več mesecev.