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Stomilijonski zvezdniki na klopi, v obrambi pa drugoligaš

Pariz, 10. 11. 2026 11.23 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Saël Kumbedi

Težko boste našli reprezentanco, ki premore več zvezdnikov svetovnega formata kot Francija. Galski petelini so minulo svetovno prvenstvo končali na četrtem mestu. Zaradi izjemne konkurence pa so številni velemojstri, denimo Rayan Cherki in Desire Doue, imeli obrobno vlogo. Kljub temu je moral selektor Zinedine Zidane za novembrski cikel vpoklical nogometaša iz druge nemške lige.

Saël Kumbedi je bil prvič vpoklican v člansko reprezentanco.
Saël Kumbedi je bil prvič vpoklican v člansko reprezentanco.
FOTO: Profimedia

Gre za 21-letnega Saëla Kumbedija, ki si kruh služi pri Wolfsburgu. Svoj prvi vpoklic je dobil naknadno, potem ko se je poškodoval Pierre Kalulu. Desni bočni branilec je trenutno ocenjen na 12 milijonov evrov. V domovini je najprej igral za Le Havre, potem pa je iz Lyona za šest milijonov prestopil v Nemčijo.

Za minutažo se bo na tekmah z Italijo in Turčijo boril proti Warrenu Zaire-Emeryju in Malu Gustu. Od desnih bočnih branilcev lahko Zidane računa še na Julesa Koundeja, ki pa je trenutno poškodovan. Isto velja tudi za že omenjenega Kaluluja.

Zinedine Zidane v napadu premore plejado zvezdnikov, ki ji ni para.
Zinedine Zidane v napadu premore plejado zvezdnikov, ki ji ni para.
FOTO: Profimedia

Napad jim zavidajo vsi

Pogled na seznam galskih petelinov pa je kljub težavam na desni strani obrambe zastrašujoč. Zidane je vpoklical nogometaše, ki so skupno vredni skoraj milijardo in pol evrov. Povprečna vrednost galskih petelinov po podatkih Transfermarkta znaša 62 milijonov evrov. Z 200 milijoni prednjači kapetan Kylian Mbappe, sledijo mu Michael Olise (180), Desire Douse (120) in Rayan Cherki (110). Stomilijonsko vrednost ima še Liverpoolov Bradley Barcola. Povprečna vrednost napadalcev pa je trenutno kar neverjetnih 130 milijonov.

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