Stomilijonski zvezdniki na klopi, v obrambi pa drugoligaš

Gre za 21-letnega Saëla Kumbedija, ki si kruh služi pri Wolfsburgu. Svoj prvi vpoklic je dobil naknadno, potem ko se je poškodoval Pierre Kalulu. Desni bočni branilec je trenutno ocenjen na 12 milijonov evrov. V domovini je najprej igral za Le Havre, potem pa je iz Lyona za šest milijonov prestopil v Nemčijo.

Za minutažo se bo na tekmah z Italijo in Turčijo boril proti Warrenu Zaire-Emeryju in Malu Gustu. Od desnih bočnih branilcev lahko Zidane računa še na Julesa Koundeja, ki pa je trenutno poškodovan. Isto velja tudi za že omenjenega Kaluluja.