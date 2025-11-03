Svetli način
Nogomet

Med tekmo srbske lige umrl trener Radničkega iz Kragujevca

Kragujevac, 03. 11. 2025 20.17 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
4

Srbski nogomet je pretresla smrt trenerja Radničkega iz Kragujevca Mladena Žižovića. Kot je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug, je 44-letni Žižović na tekmi elitne srbske lige na gostovanju pri Mladosti v Lučanih izgubil zavest in zatem kljub posredovanju zdravniške službe umrl.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Bosni in Hercegovini rojeni Mladen Žižović je v 22. minuti nenadoma izgubil zavest ob igrišču, nato so ga odpeljali z rešilnim avtomobilom, a v 41. minuti prekinili tekmo, ko so objavili, da je strateg, ki je ekipo prevzel 23. oktobra, preminil. Radnički, za katerega igra tudi Slovenec Ester Sokler, je ob prekinitvi vodil z 2:0.

Žižović je pred prihodom v Kragujevac uspešno vodil banjaluški Borac, pred tem pa tudi Škupi, Al Holod, Slobodo iz Tuzle, Zrinjski in Radnik Bijeljino.

nogomet smrt žižović
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
samsara04
03. 11. 2025 21.18
Žalostno 😞
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
03. 11. 2025 21.16
Ko ni bilo interneta se niti vedelo ni
ODGOVORI
0 0
myomy
03. 11. 2025 20.47
+2
Pfizer.
ODGOVORI
3 1
ZIPPO
03. 11. 2025 21.12
3 doze.
ODGOVORI
0 0
