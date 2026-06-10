Med tekmo 'z neba' na zelenico padla kamera

Vsi smo že navajeni posnetkov dogajanja na nogometnih zelenicah iz "ptičje perspektive". Zanje so poleg dronov in občasno tudi helikopterjev predvsem odgovorne kamere, ki so obešene na številnih vrveh nad zelenico.

Na Madžarskem so bili navijači in nogometaši na prijateljski tekmi Kazahstana in Madžarske priče nenavadnemu in nevarnemu dogodku. Po poročanju madžarskih medijev se je kamera sredi prvega polčasa začela dimiti, potem ko je ogenj poškodoval nosilni kabel. Naprava je nato z višine več kot 20 metrov strmoglavila na zelenico in pristala tik ob meji igrišča, le nekaj metrov stran od snemalca.