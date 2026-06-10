Med tekmo 'z neba' na zelenico padla kamera

Vsi smo že navajeni posnetkov dogajanja na nogometnih zelenicah iz "ptičje perspektive". Zanje so poleg dronov in občasno tudi helikopterjev predvsem odgovorne kamere, ki so obešene na številnih vrveh nad zelenico.
Na Madžarskem so bili navijači in nogometaši na prijateljski tekmi Kazahstana in Madžarske priče nenavadnemu in nevarnemu dogodku. Po poročanju madžarskih medijev se je kamera sredi prvega polčasa začela dimiti, potem ko je ogenj poškodoval nosilni kabel. Naprava je nato z višine več kot 20 metrov strmoglavila na zelenico in pristala tik ob meji igrišča, le nekaj metrov stran od snemalca.
Prisotni na stadionu so za trenutek obstali, sodnik pa je igro nemudoma prekinil. Na srečo v incidentu ni bil nihče poškodovan, nogometaši pa so v 26. minuti izkoristili prisilni premor za osvežitev, medtem ko so pristojne službe odstranile opremo in preverile varnost. Tekma se je nato nadaljevala brez dodatnih zapletov, Madžarska pa je na koncu slavila s 3:1.
Dogodek je znova opozoril, da tudi najsodobnejša tehnologija, ki gledalcem omogoča spektakularne posnetke iz tako imenovane "ptičje perspektive", ni brez tveganj.
Spidercam je napreden sistem kamer, ki omogoča snemanje dogajanja z višine v različnih smereh nad igriščem. Sistem sestavlja kamera, pritrjena na stabilizacijsko ploščad, ki se premika s pomočjo štirih ali več motoriziranih kablov, povezanih s stebri na robovih stadiona. Ta tehnologija omogoča dinamične in gladke posnetke iz zraka, ki gledalcem nudijo t. i. ptičjo perspektivo, ne da bi pri tem ovirali pogled na igrišče.
Uporaba helikopterjev za televizijsko snemanje se je začela razvijati v sredini 20. stoletja, ko so televizijske mreže iskale načine za zagotavljanje širšega konteksta in spektakularnih posnetkov velikih dogodkov. Helikopterji so postali nepogrešljivi za prenose kolesarskih dirk, maratonov in velikih športnih prireditev na odprtem, saj omogočajo hiter premik nad dogajanjem. Kljub razvoju dronov, ki so cenejši in tišji, se helikopterji še vedno uporabljajo za dolgotrajne prenose, kjer je potrebna večja stabilnost, daljši doseg in možnost prenašanja težke, profesionalne oddajne opreme.
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