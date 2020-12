Med vročimi imeni za srbskega selektorja tudi Slaviša Stojanović

Prvi favorit za prevzem orlov je (bil) po poročanju Sportskega žurnala nekdanji trener Crvene zvezde Vladan Milojević, a je ta postavil kar zahtevne pogoje za morebiten prevzem srbske reprezentance. Srbska nogometna zveza bi morala Al-Ahliju plačati odškodnino, poleg tega pa še zamenjati športnega direktorja. Medtem se je že oglasil tudi športni direktor saudskega kluba, ki je dejal, da Milojević ostaja v klubu. "Vladan nadaljuje z delom pri nas. Novice o njegove odhodu ne držijo," besede športnega direktorja Al-Ahlija prenašajo srbski mediji.

Vse bolj se tako zdi, da bo Milojević ostal v Savdski Arabiji, zato je srbska zveza ta vikend pošteno zavihala rokave in začela iskati novo ime. Med kandidati, ki so v soboto zaokrožili v srbskih medijih, sta tudi imeni Slaviše Stojanovića inSava Miloševića. In prav Slovenec, sicer nekdanji trener Crvene zvezde, s katero je osvojil naslov srbskega prvaka po sedmih letih, naj bi bil med resnejšimi kandidati za prevzem srbske reprezentance. Stojanović morebitne selitve v srbsko reprezentanco za nas sicer ni želel komentirati.

Savo Milošević na drugi strani goji precej drugačen nogomet kot Stojanović, ki je specialist za igro na rezultat. Milošević, sicer nekdanji uspešni nogometaš dobro znan tudi slovenski reprezentanci z Eura 2000, velja za ene bolj perspektivnih srbskih trenerjev, goji pa izrazito napadalen nogometni slog. Trenutno vodi zasedbo Partizana, kar je sploh njegova prva trenerska etapna preizkušnja.