Med prerivanjem Messi nad rojaka: Kaj ti je, pleško?

Messija in Barcelono bomo na Kanalu A in VOYO spremljali v drugem krogu skupinskega dela Lige prvakov, ko Argentinca čaka težko pričakovani obračun z Juventusom in Cristianom Ronaldom. Prenos bo na Kanalu A in VOYO, v torek, 20. oktobra, pa začenjamo z dvobojem PSG in Manchester Uniteda (prenos ob 20.40). Dan kasneje, v sredo, 21. oktobra (ob 20.40), sledi obračun Bayerna in Atletico Madrida.