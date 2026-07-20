Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Medaljo izročil materi, ki je šla noseča peš čez Saharo

New York, Bilbao, 20. 07. 2026 19.03 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
T.H.
Nico Williams medaljo izroča materi

Na družbenih omrežjih odmeva posnetek španskega nogometaša Nica Williamsa, ki je po osvojenem naslovu evih prvakov odkorakal k tribunam, si z vratu snel zlato medaljo in jo izročil svoji materi. Ganljiva poteza s še bolj ganljivim ozadjem se začne v 90. letih, ko sta noseča Maria in Felix Williams krenila iz daljne Afrike na nevarno pot čez puščavo.

Novo življenje sta si ustvarila v Baskiji, pokrajini na severu Španije. Tam sta se jima rodila sinova, ki sta zaznamovala nogometni svet. Tako Nico Williams kot njegov starejši brat Inaki Williams igrata za prvoligaški Athletic iz Bilbaa, Inaki je celo kapetan.

Inaki in Nico Williams v dresu kluba Athletic Bilbao
Inaki in Nico Williams v dresu kluba Athletic Bilbao
FOTO: Profimedia

Oba sta oblekla tudi reprezentančni dres in zaigrala na letošnjem evem prvenstvu, le s to razliko, da je Inaki počastil domovino svojih prednikov in oblekel dres Gane, Nico pa je zastopal državo, v kateri se je rodil in odraščal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trenutek, ko po končni zmagi Španije nad Anio Nico Williams mamo stisne za roko in ji podari najžlahtnejše odličje, je v trenutku postal viralen.

Nico Williams poljublja osvojeno trofejo
Nico Williams poljublja osvojeno trofejo
FOTO: Profimedia

20 let čuvala skrivnost

Zgodba za tem trenutkom pa je še bolj ganljiva. O trnovi poti staršev je Inaki Williams pred nekaj leti spregovoril v intervjuju za Guardian. Mati Maria je bila že noseča z njim, ko sta se z domačega praga odpravila na 3200 kilometrov dolgo nevarno popotovanje čez Saharo.

V intervjuju je priznal, da dolgo časa ni vedel, kako se je zgodba v resnici odvila. Vedel je, da je njegovo življenje drugačno od njegovih prijateljev, vendar podrobnosti ni poznal: "Gledal si novice in videl ladje, ki so prihajale iz Afrike, ljudi, ki so plezali čez ograjo v enklavi Melilla, in spoznal sem, da v resnici ne vem, kako smo prišli v Španijo. To sem vedno spraševal, a se je mama temu izogibala, ker sem bil še otrok, mislila je, da bi bilo to zame preveliko breme."

Inaki Williams v dresu Gane
Inaki Williams v dresu Gane
FOTO: AP

Nekega dne se je vendarle odločila, da je napočil čas. Takrat je bil star 20 let in je že igral za Athletic.

"Bila sva doma v Bilbau in gledala televizijo, ko se je nekaj zgodilo – ne spomnim se natančno kaj – in sem jo ponovno vprašal. Mama je ugasnila sprejemnik in rekla: "V redu. Prišel je trenutek, da ti povem. Sedi, mislim, da si zdaj pripravljen slišati zgodbo o meni in očetu," se je spominjal Inaki.

Bosa čez Saharo

Začela je pripovedovati zgodbo, kako sta šla z očetom na pot brez hrane in vode, o ljudeh, ki jim ni uspelo, zavedajoč se, da bi to lahko bila tudi onadva.

Ljudje so šli na pot, ne da bi vedeli, kaj jih čaka, ali bodo preživeli. Najprej so jih nagnetli v tovornjak, v enega tistih z odprto prikolico, kamor se je stlačilo 40 ljudi. Nato so hodili več dni. Tisti, ki niso zmogli, so ostali tam, za vedno. Nanje so prežali tatovi, posilstva, trpljenje, prevare tihotapcev, ki ljudi privedejo do polovice poti, nato pa jim zabrusijo, da se pot tukaj konča.

Izčrpani afriški prebežniki, ki so dosegli Melillo
Izčrpani afriški prebežniki, ki so dosegli Melillo
FOTO: AP

"Nisem vedel, da so peš prečkali puščavo. Vedel sem, da ima oče težave s podplati, vendar ne, da je to zato, ker je hodil bos po saharskem pesku pri 40, 50 stopinjah," je pripoved na Inakija pustila močan vtis.

Ime dobil po duhovniku, ki je priskočil na pomoč

Njegova starša sta uspela priti do Melille, španske enklave na severni afriški obali, in preplezati ograjo, pridržala ju je civilna garda. Ker sta na špansko ozemlje vstopila kot migranta, jima je grozila deportacija. Ko sta bila v zaporu, jima je odvetnik humanitarne organizacije Caritas, ki je govoril angleško, rekel: "Edino, kar lahko poskusite, je, da jim rečete, da ste iz države, ki je v vojni." Raztrgala sta ganske dokumente in dejala, da sta iz Liberije, da bi zaprosila za politični azil.

Upodobitev prizorov iz Melille
Upodobitev prizorov iz Melille
FOTO: AP

Odpeljali so ju v Baskijo, kjer je katoliški duhovnik Iñaki Mardones pomagal mlademu paru, da se postavi na noge. V zahvalo sta po njem imenovala prvorojenca, ki se je rodil junija 1994.

Novo življenje za mlado družino ni bilo lahko. Oblačila so dobivali iz cerkve. Ni jih bilo veliko, a Williams vztraja: "Imel sem hrano, nekaj za obleči in v primerjavi z mnogimi, mnogimi ljudmi sem bil bogat," ponazarja, kaj ga je naučila zgodba njegovih staršev.

Preberi še Nogometaš po treningu pobral tri srečne navijače in jih odpeljal domov

Oče Felix je poprijel za vsako delo, bil je pastir, delal na gradbiščih in za skoraj deset let odšel tudi v London, kjer je opravljal dela, ki jih ni hotel nihče drug, da bi pomagal preživljati družino doma. Več služb je imela tudi mati Maria, za malega Nica, ki se je rodil leta 2002, je pomagal skrbeti Inaki.

Nico Williams in Lamine Yamal
Nico Williams in Lamine Yamal
FOTO: AP

Preboj v španski nogometni klub je spremenil vse, v dresu Athletica je debitiral leta 2014. "Vedel sem, da bo to rešilo veliko stvari. Ni šlo za sam debi, ampak to, kar je prinesel. Pomenilo je, da sem očeta vrnil iz Londona, da sem po desetih letih ponovno združil svojo družino, da je moj mlajši brat imel očetovsko figuro, stabilnost, družino, ki smo si jo tako zelo želeli. Sanjal sem, da bom nogometaš, a tudi da bom ponovno združil svojo družino," je pripovedoval Inaki. Kmalu je šel po njegovih stopinjah še Nico in brata sta danes soigralca.

Preberi še Zvestoba brez primere: Nico Williams še 10 let v Bilbau

Svetu tiho povedal, komu pripada medalja

Oba z Nicom sta v profesionalnem nogometu uspela, denar dajeta na kup, nikoli pa nista pozabila, od kod prihajata in kako sta odraščala. "Ko slišiš zgodbo mojih staršev, se želiš še bolj boriti, da bi vrnil vse, kar sta žrtvovala za naju. Nikoli jima nisem mogel oddolžiti – tvegala sta svoje življenje – toda življenje, ki jima ga poskušam dati, je tisto, o katerem sta sanjala, da bi ga dala nama," je zaključil.

Brata Inaki in Nico Williams
Brata Inaki in Nico Williams
FOTO: Profimedia

In Nicova gesta, ki so jo mnogi že označili za najbolj čustven trenutek turnirja, je bila povedna tudi brez besed. Svetu je tiho povedal, da medalja pripada ženski, ki je za prihodnost svojih otrok tvegala vse in prepešačila puščavo, da bi oni lahko sanjali svoje sanje.

nogomet Nico Williams medalja mati španija migranti

FIFA bo preiskala nasilno početje Argentincev po finalu

24ur.com Grammyja za novinko leta osvojila 95-letna Angela Álvarez
24ur.com Serena Williams s prikupnim posnetkom sporočila, da je drugič postala mama
24ur.com Serena Williams s poporodno fotografijo v bikinkah vzpodbuja k pozitivni samopodobi
Bibaleze.si Ganljiva objava Maruše Mišmaš Zrimšek: sinček in verz, ki seže do srca
Bibaleze.si Mati jo je poskušala ubiti – zvezdnica je preživela in postala legenda
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica
Za to rojstnodnevno torto so porabili kar 28 ur
Za to rojstnodnevno torto so porabili kar 28 ur
En sam pik lahko povzroči veliko težav: kako letos zaščititi najmlajše pred komarji
En sam pik lahko povzroči veliko težav: kako letos zaščititi najmlajše pred komarji
Princesa kmalu pričakuje drugega otroka
Princesa kmalu pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Pri 65 letih brez botoksa – in videti bolje kot kadarkoli prej
Vroči Željko priznal, da je nekoč ljubil kar tri dekleta hkrati
Vroči Željko priznal, da je nekoč ljubil kar tri dekleta hkrati
Slovenski glasbenik novo pesem ustvaril kar na stranišču
Slovenski glasbenik novo pesem ustvaril kar na stranišču
Sta si premislila? Anastasia in Petar iz Sanjskega moškega Hrvaška znova burita duhove
Sta si premislila? Anastasia in Petar iz Sanjskega moškega Hrvaška znova burita duhove
vizita
Portal
To sadje je boljše od razstrupljanja – čez noč lahko iz telesa odstrani vse toksine
Kaj resnično pomaga pri bolečinah v sklepih in mišicah
Kaj resnično pomaga pri bolečinah v sklepih in mišicah
Vas je opeklo? Dermatologi razkrivajo, kaj koža po opeklini najbolj potrebuje
Vas je opeklo? Dermatologi razkrivajo, kaj koža po opeklini najbolj potrebuje
Gastroenterologi razkrivajo vrstni red uživanja hrane za boljšo prebavo in daljši občutek sitosti
Gastroenterologi razkrivajo vrstni red uživanja hrane za boljšo prebavo in daljši občutek sitosti
cekin
Portal
Mladi zdravnik v Nemčiji razkril plačilno listo
Kdo je v Sloveniji v boljšem položaju? Številke o pokojninah so presenetile
Kdo je v Sloveniji v boljšem položaju? Številke o pokojninah so presenetile
Zakaj imajo nekateri vedno denar, tudi ko nimajo visokih plač?
Zakaj imajo nekateri vedno denar, tudi ko nimajo visokih plač?
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
moskisvet
Portal
'To ni Melania': velika očala znova sprožila staro teorijo o dvojnici
Najbolj priljubljen moški na svetu sploh ne obstaja
Najbolj priljubljen moški na svetu sploh ne obstaja
Tik pred deseto obletnico poroke počilo: zvezdnica končuje zakon
Tik pred deseto obletnico poroke počilo: zvezdnica končuje zakon
Ali je več denarja ključ do sreče?
Ali je več denarja ključ do sreče?
dominvrt
Portal
Kdaj pobrati pridelek z vrta? Zjutraj ali zvečer?
Rastlina bujno raste, a ne cveti? To so najpogostejše napake
Rastlina bujno raste, a ne cveti? To so najpogostejše napake
Pozabite draga čistila: ta domača mešanica očisti skoraj vse površine
Pozabite draga čistila: ta domača mešanica očisti skoraj vse površine
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
okusno
Portal
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Dve preprosti sestavini in nastanejo mafini, ki jih boste pekli znova in znova
Dve preprosti sestavini in nastanejo mafini, ki jih boste pekli znova in znova
Le ena posoda in manj kot pol ure do odličnega obroka
Le ena posoda in manj kot pol ure do odličnega obroka
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820