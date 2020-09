Mediji izbrskali: 'Bedene storil enako kot Đoković, a ni bil izključen. Za vse je kriva linijska'

Dvoboj je bil prekinjen. Po desetminutnem pogovoru s sodniki je Đoković, kot piše STA , šel do tekmeca mu segel v dlan ter brez komentarja in mirno zapustil igrišče. Čeprav njegovo dejanje ni bilo namerno, prav tako žogice ni udaril v jezi in se je takoj po dejanju zavedel, kaj je storil, pa je nadzornik na tekmi uporabil pravilo, ki igralcem prepoveduje, da bi telesno poškodovali sodnike, uradne osebe, druge igralce ali gledalce na turnirju. Namerno ali nenamerno. Za tak primer tako ni predvidena kazen odvzema točke ali igre, sodnik lahko poseže po takojšnji diskvalifikaciji, če se tako odloči. Đoković je, kot navaja STA , odšel z igrišča, ne da bi pojasnil dejanje, in se odpeljal z avtom proti najetemu domu. Do uradnikov je prišla vest, da se ne bo vrnil, da bi ponudil razlago. Kasneje je prek družbenih omrežij poslal opravičilo, napisano v angleščini in srbščini, v katerem je v celoti prevzel odgovornost za svoje ravnanje.

Mediji izbrskali, da je tudi Slovenec Bedene zadel človeka, a ni bil kaznovan ...

Pred nekaj dnevi, šlo je za zadnji turnir pred velikim slamom v New Yorku, ki se je odvil v Cincinnatiju, je slovenski teniški igralec Aljaž Bedene jezno udaril po žogici in nenamerno zadel snemalca. "Sodnik je takrat prekinil dvoboj in poklical šefa turnirja, kot to velevajo pravila. Po pravilih ima namreč sodnik, ob posvetu z odgovornim turnirja, pravico suspendirati igralca. A v nasprotju z linijsko sodnico, ki ni kazala pripravljenosti, da se zadeva umiri, in je le še pogrevala incident, je kamerman sprejel opravičilo Slovenca in se celo zanj zavzel. Sledil je javni opomin in Aljaž Bedene je lahko nadaljeval dvoboj," pišejo številni mediji v naši širši regiji. "Na istem mestu, turnir Cincinnatija se je odvil na teniških igriščih, kjer je tudi OP ZDA, Đoković ni imel te sreče in pomoči linijske sodnice," piše index.hr, srbski mediji pa so bili še bolj neizprosni v komentarju in za vse bolj ali manj obtožili "teatralno" linijsko sodnico. "Prepričani smo, da je bil njen odziv pretiran, dobila bi vlogo v kakšni gledališki igri ali celo v celovečernem filmu."