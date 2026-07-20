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Nogomet

Mediji po svetu opevajo špansko 'lahko konjenico'

Ljubljana, 20. 07. 2026 08.25 pred 1 uro 6 min branja 18

Avtor:
A.V. STA
Ferran Torres

Po finalu nogometnega svetovnega prvenstva v mednarodnem tisku vlada precejšnja enotnost: Španija je zasluženo osvojila svetovni naslov. Medtem ko španski mediji slavijo drugi naslov svetovnih prvakov, tuji mediji kritizirajo Argentince zaradi grobe igre v obrambi in popolne neučinkovitosti v napadu.

Bržkone "zadnji ples" prvega zvezdnika nogometa Lionela Messija se je tako končal brez pravljičnega razpleta. Španci so prevladovali na celotnem turnirju in zasluženo slavili svojo drugo zvezdico.

Pri španskem Mundu Deportivu so zapisali, da je šlo za zgodovinsko tekmo, ki je spremenila zgodovino naroda. "Da, to je bila tekma, ki je zaznamovala njihova življenja - tekma, usojena, da za vedno spremeni zgodovino države in celotne generacije. Španiji leta 2010 ni več treba dojemati zgolj kot osamljenega, enkratnega spomina," so zapisali pri Mundu.

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Profesor Luis de la Fuente in ubijalski instinkt Ferrana Torresa

"Na stadionu MetLife je reprezentanca pod vodstvom Luisa de la Fuenteja spisala lastno poglavje v zgodovini in osvojila svoj drugi naslov svetovnega prvaka, potem ko je premagala argentinsko moštvo pod vodstvom Lea Messija". "Španija do druge zvezdice po zaslugi ugriza 'morskega psa'!" so zapisali pri Sportu, nanašajoč se na strelca edinega gola Ferrana Torresa in njegov vzdevek el tiburon oziroma morski pes.

Torres si je vzdevek prislužil po težavnem obdobju v karieri kot znak miselnosti plenilca, ki nikoli ne odneha. Takratni trener španskega velikana Barcelone Xavi mu je dejal, da mora biti na igrišču kot morski pes - miren, potrpežljiv, a pripravljen neusmiljeno udariti in "pograbiti" vsako priložnost za gol. Marca je slavila ekipo in Torresa: "Spet kralji sveta. Ferran Torres, ki je dosegel izjemen gol, se pridružuje hramu slavnih junakov".

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"Tako kot prvič. Gol Ferrana Torresa v 106. minuti je zapečatil drugi naslov svetovnega prvaka v zgodovini Španije (tudi za prvo zvezdnico je leta 2010 Španiji v 116. minuti podaljška naslov prinesel nogometaš Barcelone Andres Iniesta). La roja je sprožila 20 strelov na gol, Argentina le dva," so izpostavili pri Asu. El Mundo je dodal, da je "Španija končala Messijevo ero na mundialih".

Argentinci žalujejo zaradi konca Messijeve ere

Medtem pa argentinski mediji žalujejo zaradi konca sanj in ere Lionela Messija. "Argentina je dala vse od sebe - do zadnje kaplje krvi, zadnje iskre poguma in zadnjega atoma nogometnega duha -, a je v podaljšku klonila za las, potem ko je igrala z igralcem manj proti Španiji. Ta je bila sicer očitno boljša, a ji je manjkalo poguma, da bi tekmo odločila že prej," so zapisali pri argentinskem La Capitalu.

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"Varovanci Lionela Scalonija si nimajo česa očitati: odigrali so izjemen turnir, dosegli epske zmage, si prislužili naklonjenost celotnega argentinskega naroda in tekmovanje zaključili z dvignjenimi glavami", so dodali. Ole je dodal, da je Argentina dala vse od sebe in se poslovila z dvignjeno glavo ter poudaril: "Španija je zaslužena svetovna prvakinja leta 2026".

Pri Clarinu pa so se zahvalili predvsem prvemu zvezdniku svetovnega nogometa Messiju. "Hvala, Leo! Messi se poslavlja od svetovnega prvenstva po svojem tretjem finalu in nepozabnem turnirju. Argentinski kapetan sedi na igrišču - vdan v usodo, a zagotovo ponosen, da je na svojem zadnjem svetovnem prvenstvu odigral še en finale".

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"Konec sanj", je povzel La Nacion, Diario Popular pa je dodal: "Argentina je v tekmo vložila srce in dušo, a Španija je bila boljša in osvojila naslov". "Težka tekma za sinjemodre, ki so imeli vse od začetnega sodniškega žvižga težave z vzpostavitvijo nadzora nad igro. Španija je imela žogo v svoji posesti večino časa, medtem ko je Argentina izvedla le nekaj občasnih protinapadov in ni sprožila niti enega strela v okvir vrat," pa so izpostavili pri Buenos Aires Heraldu.

V Angliji so izpostavili "strto srce" Messija. "Pravljica iz New Yorka. Gol Ferrana Torresa v sodnikovem dodatku je strl srce Messiju in soigralcem po neumnem rdečem kartonu Fernandeza. Hvala nogometnim bogovom. Hvala Ferranu Torresu in Španiji. Hvala in lahko noč huliganom iz Buenos Airesa. Argentina je na koncu plačala ceno za poskus, da bi nogometno tekmo spremenila v ulični pretep", so zapisali pri Sunu.

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Daily Mail je dodal: "Srce parajoč trenutek za Lionela Messija, saj je njegova ekipa izgubila naslov prvaka." Pri Guardianu pa so dodali: "Dominantna Španija je osvojila naslov svetovnega prvaka, potem ko je gol v podaljšku z vrha prestola pahnil argentinsko moštvo, ki je tekmo končalo z igralcem manj". "Španija je osvojila naslov svetovnega prvaka v zmagi nogometa nad argentinskimi 'zločinci'. Potreben je bil podaljšek, a hvala bogu je šport zmagal," so zapisali pri Telegraphu.

"Španija je svetovni prvak, nogomet pa je zaradi tega na boljšem. Messi in Argentina si niso zaslužili ničesar, saj niso dosegli ničesar - postali so prvi finalisti svetovnega prvenstva, ki v rednem delu tekme niso sprožili niti enega strela v okvir vrat. Le prekrški, prekrški in še več prekrškov. Bila je grda, depresivna igra, daleč od pravega nogometa. In doživela je tisto, kar si je zaslužila," so bili ostri pri Telegraphu.

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V Franciji so slavili "nove kralje", Le Parisien je zapisal: "Svet jim leži pred nogami. Španci, ki z žogo upravljajo tako spretno, da nasprotnike spravljajo ob živce, zdaj v rokah držijo pokal svetovnih prvakov. Šestnajst let po letu 2010 je Španija osvojila še en naslov svetovnega prvaka - drugega v svoji zgodovini".

L'Equipe pa je izpostavil prevlado furije. "Nova kralja. Španija je prevladovala nad Argentino, ki je prvi strel v okvir vrat sprožila šele v 117. minuti. Dve leti po naslovu evropskih prvakov je la roja potrdila status najboljše ekipe na svetu. Španija je dominirala na slabi in raztrgani tekmi proti neprepoznavni in povsem nenevarni argentinski ekipi".

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Ameriški Athletic je slavil velikega junaka Torresa. "Junak je bil rezervist Ferran Torres. Njegov gol je strl srca Argentincev in Lionelu Messiju ter njegovi ekipi preprečil osvojitev drugega zaporednega naslova svetovnih prvakov. 39-letni Messi je odigral svojo najmanj opazno tekmo na turnirju; v uvodnih 15 minutah se je ob začetnem udarcu žoge dotaknil le enkrat. Raztrgan potek tekme je še dodatno poslabšal 27-minutni šov med polčasoma".

"Španija. Neizogibno Španija. Nujno Španija. Le Španija si je zaslužila zmago v tem finalu; če bi slavila Argentina, bi to bila žalitev za nogomet. Čudovito zmagoslavje, ki ga je pokvaril le tekmec, ki se je odločil, da v finalu sploh ne bo igral. Veličastna Španija, grda Argentina," pa so zapisali pri italijanski Gazzetti dello Sport.

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Corriere della Sera je dodal, da je Španija na vrhu sveta pred očmi Donalda Trumpa. "Argentina se je borila, nato pa je zid popustil. Zmaga je bila vrhunec tekme, ki so jo zaznamovali žgoče sonce in argentinske provokacije. Argentini je po dolgi poti do finala zmanjkalo idej in energije. Messijev 'zadnji ples' se je spremenil v počasno predstavo brez ritma".

La Stampa pa je pohvalila izjemno predstavo argentinskega vratarja Emija Martineza. "Finale se ni odločil prej, ker je Dibu Martinez prevzel drugačno vlogo kot Messi in stal kot skala proti furii roji. A tudi vreča čudežev se prej ali slej izprazni - še posebej, če si edini, ki jih izvaja".

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"Proti obupni Argentini. Gol super-rezervista je zapečatil zmago - Španija je svetovni prvak," je zapisal švicarski Blick. "Ob koncu najdaljšega svetovnega prvenstva v zgodovini je Španija osvojila lovoriko. Do nje je prišla po pravi preizkušnji potrpežljivosti". Tages-Anzeiger je dodal: "Španija je svetovni prvak - argentinska negativna taktika kaznovana".

Brazilski Globo Esporte je lepo povzel: "Španija je postala prva reprezentanca, ki je v 21. stoletju osvojila dva naslova svetovnega prvaka. Po izločitvi favorizirane Francije je la roja zasluženo premagala branilce naslova".

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KOMENTARJI18

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paulista
20. 07. 2026 09.30
Španija ni mogla premagat Argentine v rednem delu... potrebovala je igralca manj, tisto ni bilo za drugi rumeni saj se je Cubarsi teatralno vrgel...Je pa Vinčič spregledal očiten prekršek pred kazenskim prostorom Španije pri 0:0 s čimer se je strinjal tudi naš komentator...idealna pozicija za prosti strel.. zadnjih 7 minut je na terenu manjkal Lautaro Martinez
Odgovori
-3
0 3
MiLjBo
20. 07. 2026 09.55
paulista, ti si legenda, še Seinfeld me ni tako nasmejal kot si me ti.Hvala!:D
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
20. 07. 2026 09.28
zapiramvamustaaa 20. 07. 2026 09.25 Duhec messi. ki je vsako tekmo podiral rekorde. Ronaldo no ja uzbekistan dva gola je res drugi nivo. Niste vi zelenci za nogomet haha. Aja pa ne mi Bellingama omenjat v istih pogovorih z XXX am ker mu ni do kolen
Odgovori
+0
1 1
tisina
20. 07. 2026 09.44
Ti zgleda druga ko primerjat pa z necim drugim se obremenjevat res neznas? Proti komu te je vcere spanija igrala?
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
20. 07. 2026 09.25
ker vidim da se beli že jokajo me zanima kje so vaši igralci z pokalom ko ste bli tako glasni? aja saj res 4 mesto mbappe hahahha
Odgovori
+0
1 1
cripstoned
20. 07. 2026 09.21
Najslabse finale z naskokom...nic cudnega ce pa sta se oba finalista mucila z kapverdskimi otoki...
Odgovori
+0
2 2
NoriSušan
20. 07. 2026 09.23
kje je tvoj finalist?
Odgovori
-1
1 2
paulista
20. 07. 2026 09.19
Dober naslov "lahka konjenica", ki bi v zadnjih 7 minutah tekme lahko zgledala še malo lažja... ni veliko manjkalo
Odgovori
-2
0 2
zapiramvamustaaa
20. 07. 2026 09.19
Solze Messija in Emiliana Martineza pa so neprecenljive.Kira sramotna predstava.Šli so v ginesovo knjigo rekordov po slabosti.Edina ekipa v zgodovini katera ni sprožila strela v finalih v rednem delu.Hahahaha
Odgovori
+0
3 3
NoriSušan
20. 07. 2026 09.24
Kje so vaši igralci z pokalom?
Odgovori
+0
2 2
zapiramvamustaaa
20. 07. 2026 09.25
Duhec messi.
Odgovori
+0
2 2
NoriSušan
20. 07. 2026 09.26
svetovni prvak kje so madriski igralci
Odgovori
+2
2 0
Lock Down
20. 07. 2026 09.44
Pusti ti zdaj veterana Messija. Sedem igralcev Barcelone v zmagovalni ekipi novih svetovnih prvakov. To ti naj raje da misliti, kekec beli.
Odgovori
+1
1 0
Roko66
20. 07. 2026 09.07
Kakšno argentisko pleme,ne moreš verjet...Škoda,da je Vinko dopustil tako igro,ene tri bi moral vršt ven...Pa tud Messi bi jih lahko malo miril,pa je raje gledal proč..Res sramota ..!
Odgovori
+2
3 1
JAZsemTI
20. 07. 2026 09.01
Kitajci, Iranci in Španci so Trampu pokazali, da ti na terenu ne pomagajo velike besede, grožnje, favoriziranje, blebetanje, carine in podobne metode, ki se uporabljajo za podrejanje tistih, ki ti to dopustijo😏
Odgovori
+0
1 1
MiLjBo
20. 07. 2026 09.00
Tako pač je, najboljši nogomet se igra v Evropi, Španija je prvak!!!
Odgovori
+6
6 0
Slovenska pomlad
20. 07. 2026 08.57
Argentine ne mara nihče.
Odgovori
+1
4 3
JAZsemTI
20. 07. 2026 08.56
Po vseh mahinacijah ne tem SP je pokal vseeno vzela reprezentanca, ki si je to absolutno zaslužila.
Odgovori
+8
8 0
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