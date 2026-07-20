Mediji po svetu opevajo špansko 'lahko konjenico'

Bržkone "zadnji ples" prvega zvezdnika nogometa Lionela Messija se je tako končal brez pravljičnega razpleta. Španci so prevladovali na celotnem turnirju in zasluženo slavili svojo drugo zvezdico. Pri španskem Mundu Deportivu so zapisali, da je šlo za zgodovinsko tekmo, ki je spremenila zgodovino naroda. "Da, to je bila tekma, ki je zaznamovala njihova življenja - tekma, usojena, da za vedno spremeni zgodovino države in celotne generacije. Španiji leta 2010 ni več treba dojemati zgolj kot osamljenega, enkratnega spomina," so zapisali pri Mundu.

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Profesor Luis de la Fuente in ubijalski instinkt Ferrana Torresa

"Na stadionu MetLife je reprezentanca pod vodstvom Luisa de la Fuenteja spisala lastno poglavje v zgodovini in osvojila svoj drugi naslov svetovnega prvaka, potem ko je premagala argentinsko moštvo pod vodstvom Lea Messija". "Španija do druge zvezdice po zaslugi ugriza 'morskega psa'!" so zapisali pri Sportu, nanašajoč se na strelca edinega gola Ferrana Torresa in njegov vzdevek el tiburon oziroma morski pes. Torres si je vzdevek prislužil po težavnem obdobju v karieri kot znak miselnosti plenilca, ki nikoli ne odneha. Takratni trener španskega velikana Barcelone Xavi mu je dejal, da mora biti na igrišču kot morski pes - miren, potrpežljiv, a pripravljen neusmiljeno udariti in "pograbiti" vsako priložnost za gol. Marca je slavila ekipo in Torresa: "Spet kralji sveta. Ferran Torres, ki je dosegel izjemen gol, se pridružuje hramu slavnih junakov".

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"Tako kot prvič. Gol Ferrana Torresa v 106. minuti je zapečatil drugi naslov svetovnega prvaka v zgodovini Španije (tudi za prvo zvezdnico je leta 2010 Španiji v 116. minuti podaljška naslov prinesel nogometaš Barcelone Andres Iniesta). La roja je sprožila 20 strelov na gol, Argentina le dva," so izpostavili pri Asu. El Mundo je dodal, da je "Španija končala Messijevo ero na mundialih".

Argentinci žalujejo zaradi konca Messijeve ere

Medtem pa argentinski mediji žalujejo zaradi konca sanj in ere Lionela Messija. "Argentina je dala vse od sebe - do zadnje kaplje krvi, zadnje iskre poguma in zadnjega atoma nogometnega duha -, a je v podaljšku klonila za las, potem ko je igrala z igralcem manj proti Španiji. Ta je bila sicer očitno boljša, a ji je manjkalo poguma, da bi tekmo odločila že prej," so zapisali pri argentinskem La Capitalu.

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"Varovanci Lionela Scalonija si nimajo česa očitati: odigrali so izjemen turnir, dosegli epske zmage, si prislužili naklonjenost celotnega argentinskega naroda in tekmovanje zaključili z dvignjenimi glavami", so dodali. Ole je dodal, da je Argentina dala vse od sebe in se poslovila z dvignjeno glavo ter poudaril: "Španija je zaslužena svetovna prvakinja leta 2026". Pri Clarinu pa so se zahvalili predvsem prvemu zvezdniku svetovnega nogometa Messiju. "Hvala, Leo! Messi se poslavlja od svetovnega prvenstva po svojem tretjem finalu in nepozabnem turnirju. Argentinski kapetan sedi na igrišču - vdan v usodo, a zagotovo ponosen, da je na svojem zadnjem svetovnem prvenstvu odigral še en finale".

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"Konec sanj", je povzel La Nacion, Diario Popular pa je dodal: "Argentina je v tekmo vložila srce in dušo, a Španija je bila boljša in osvojila naslov". "Težka tekma za sinjemodre, ki so imeli vse od začetnega sodniškega žvižga težave z vzpostavitvijo nadzora nad igro. Španija je imela žogo v svoji posesti večino časa, medtem ko je Argentina izvedla le nekaj občasnih protinapadov in ni sprožila niti enega strela v okvir vrat," pa so izpostavili pri Buenos Aires Heraldu. V Angliji so izpostavili "strto srce" Messija. "Pravljica iz New Yorka. Gol Ferrana Torresa v sodnikovem dodatku je strl srce Messiju in soigralcem po neumnem rdečem kartonu Fernandeza. Hvala nogometnim bogovom. Hvala Ferranu Torresu in Španiji. Hvala in lahko noč huliganom iz Buenos Airesa. Argentina je na koncu plačala ceno za poskus, da bi nogometno tekmo spremenila v ulični pretep", so zapisali pri Sunu.

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Daily Mail je dodal: "Srce parajoč trenutek za Lionela Messija, saj je njegova ekipa izgubila naslov prvaka." Pri Guardianu pa so dodali: "Dominantna Španija je osvojila naslov svetovnega prvaka, potem ko je gol v podaljšku z vrha prestola pahnil argentinsko moštvo, ki je tekmo končalo z igralcem manj". "Španija je osvojila naslov svetovnega prvaka v zmagi nogometa nad argentinskimi 'zločinci'. Potreben je bil podaljšek, a hvala bogu je šport zmagal," so zapisali pri Telegraphu. "Španija je svetovni prvak, nogomet pa je zaradi tega na boljšem. Messi in Argentina si niso zaslužili ničesar, saj niso dosegli ničesar - postali so prvi finalisti svetovnega prvenstva, ki v rednem delu tekme niso sprožili niti enega strela v okvir vrat. Le prekrški, prekrški in še več prekrškov. Bila je grda, depresivna igra, daleč od pravega nogometa. In doživela je tisto, kar si je zaslužila," so bili ostri pri Telegraphu.

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V Franciji so slavili "nove kralje", Le Parisien je zapisal: "Svet jim leži pred nogami. Španci, ki z žogo upravljajo tako spretno, da nasprotnike spravljajo ob živce, zdaj v rokah držijo pokal svetovnih prvakov. Šestnajst let po letu 2010 je Španija osvojila še en naslov svetovnega prvaka - drugega v svoji zgodovini". L'Equipe pa je izpostavil prevlado furije. "Nova kralja. Španija je prevladovala nad Argentino, ki je prvi strel v okvir vrat sprožila šele v 117. minuti. Dve leti po naslovu evropskih prvakov je la roja potrdila status najboljše ekipe na svetu. Španija je dominirala na slabi in raztrgani tekmi proti neprepoznavni in povsem nenevarni argentinski ekipi".

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Ameriški Athletic je slavil velikega junaka Torresa. "Junak je bil rezervist Ferran Torres. Njegov gol je strl srca Argentincev in Lionelu Messiju ter njegovi ekipi preprečil osvojitev drugega zaporednega naslova svetovnih prvakov. 39-letni Messi je odigral svojo najmanj opazno tekmo na turnirju; v uvodnih 15 minutah se je ob začetnem udarcu žoge dotaknil le enkrat. Raztrgan potek tekme je še dodatno poslabšal 27-minutni šov med polčasoma". "Španija. Neizogibno Španija. Nujno Španija. Le Španija si je zaslužila zmago v tem finalu; če bi slavila Argentina, bi to bila žalitev za nogomet. Čudovito zmagoslavje, ki ga je pokvaril le tekmec, ki se je odločil, da v finalu sploh ne bo igral. Veličastna Španija, grda Argentina," pa so zapisali pri italijanski Gazzetti dello Sport.

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Corriere della Sera je dodal, da je Španija na vrhu sveta pred očmi Donalda Trumpa. "Argentina se je borila, nato pa je zid popustil. Zmaga je bila vrhunec tekme, ki so jo zaznamovali žgoče sonce in argentinske provokacije. Argentini je po dolgi poti do finala zmanjkalo idej in energije. Messijev 'zadnji ples' se je spremenil v počasno predstavo brez ritma". La Stampa pa je pohvalila izjemno predstavo argentinskega vratarja Emija Martineza. "Finale se ni odločil prej, ker je Dibu Martinez prevzel drugačno vlogo kot Messi in stal kot skala proti furii roji. A tudi vreča čudežev se prej ali slej izprazni - še posebej, če si edini, ki jih izvaja".

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