Mediji prepričani: PSG in Zidane že dogovorjena za sodelovanje

Francoski in španski mediji poročajo, da sta pariški velikan PSG in francoski trener Zinedine Zidane praktično že dogovorjena za sodelovanje, manjka le še uradni podpis pogodbe. Prav zavoljo tega podpisa naj bi nekdanji nogometni virtuoz in nekdanji trener madridskega Reala že odpotoval v Katar.

icon-expand Zinedine Zidane FOTO: AP Kot poroča novinar Telefoota Saber Desfarges, sta obe strani v zadnjih urah prišli povsem blizu končnega dogovora. PSG se je ob podpisu nove pogodbe s Kylianom Mbappejem odločil za novo ero, velik vpliv na kadrovanje naj bi imel prav francoski napadalec. Iz kluba je že moral oditi športni direktor Leonardo, danes pa ugledni italijanski novinar Fabrizio Romano poroča, da je novi klubski svetovalec postal Luis Campos. Kot poroča Romano, bo naslednja naloga Nasserja Al-Khelaifija, ki je včeraj gostoval na konferenci SPORTO v Ljubljani, odpustiti trenerja Mauricia Pochettina. A posledica ekspresnega prihoda Zidana naj ne bi bila (prva) kadrovska odločitev Luisa Camposa, pač pa kar katarskega imperija. Campos si je namreč prizadeval, da bi na klop PSG-ja sedel trener Nice Christophe Galtier, sam katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani pa naj bi se zavzel za legendarnega Zizouja, ki je z Realom osvojil tri zaporedne naslove Lige prvakov. Že dolgo pa je znana naklonjenost Zidana do prvega zvezdnika PSG-ja, Mbappeja.