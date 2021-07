Mediji trdijo: Messi bo podpisal novo, petletno pogodbo

Uradno podaljšanje naj bi sklenili še ta teden, poroča L'Esportiu. Taisti mediji poroča, da naj bi Lionel Messi, ki se je z argentinsko reprezentanco končno razveselil naslova na Copi Americi, naslednjo sezono zaslužil 20 milijonov evrov, odkupna klavzula pa naj bi po novi pogodbi znašala še vedno vrtoglavih 600 milijonov evrov, kar v prevodu pomeni, da ga bo kateri koli drug klub s katerega koli konca sveta le stežka zvabil v svoje vrste. Sploh če vemo, da kje koronakriza močno zagrizla tudi v proračune nogometnih klubov. Kot še poroča omenjeni medij, naj bi dogovor že bil v celoti potrjen z obeh strani, pogodbo pa naj bi na mizi že imela La Liga. Do uradnega naznanila naj bi tako prišlo že v četrtek ali petek.

Messi bo sicer zaslužil manj kot v prejšnji pogodbi, a za finance je poskrbljeno s tem, ko je podpisal petletno pogodbo pri svojih 34 letih, kar pomeni, da bo ob izteku pogodbe star že 39 let. Prvotno se je ugibalo, da bo prišlo do dveletnega podpisa, nato pa da bi odšel v ameriški MLS k Miamiju. Tudi ta možnost sicer ostaja povsem realna, saj bo imel Messi možnost, da prekine pogodbo po dveh sezonah, dodaja španski AS. Plača Messija bo v prihodnji sezoni znašala 20 milijonov evrov, kar je več kot polovica manj, kot zasluži trenutno.