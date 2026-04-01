Nogomet

Mediji v BiH enotni (p)o uvrstitvi nogometašev na mundial: Oni so junaki naroda

Sarajevo, 01. 04. 2026 11.20

Avtor:
M.J. STA
Slavje v BIH

V BiH vladajo izredne razmere. V dobrem smislu ... Tamkajšnja nogometna reprezentanca si je namreč drugič v zgodovini zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu. Reprezentanti BiH so do izjemnega dosežka prišli na stresni tekmi z začinjenim odločilnim izvajanjem enajstmetrovk, kjer so "razžalostili" Italijane. Azzurri tako še tretjič zapored ne bodo videli mundiala. Medtem pa se po mestih in podeželju BiH slavi in poje. Še vedno.

Tiskovna agencija Ansa je komentirala, da se "prekletstvo ni končalo in Italija se čez noč v Zenici pogreza v pekel". Azzurri so tretjič zapored izpadli s svetovnega prvenstva, potem ko jih je po katastrofalnih porazih proti Švedski leta 2018 in Severni Makedoniji leta 2022 "pokončala" še Bosna in jih ne bo na SP, ki bo prvič v zgodovini potekal s 48 ekipami. 

FOTO: AFP

Poraz je močno odmeval tudi po svetu, tako je francoski športni časnik L'Equipe imel vratarja Paris Saint-Germaina, Gianluigija Donnarummo na celotni naslovnici z naslovom "Italija še vedno na tleh".

Preberi še Po odmevni zmagi nad Norvežani Slovenci še živi: 'Vse so pustili na igrišču'

Pred tekmo so italijanski mediji poročali, da stadion v Zenici ni izpolnjeval meril za kvalifikacijsko tekmo za SP. "Stadion v Zenici eksplodiral", pa je po tekmi zapisala Slobodna Bosna.

Pred večnim ognjem v Sarajevu, spomeniku vojaških in civilnih žrtev druge svetovne vojne, se je zbralo več deset tisoč navijačev BiH na osrednjem dogodku in dobrodošlici igralcem, ko so zmaji v prestolnico prispeli nekaj po tretji uri zjutraj. Praznovanje pa je doseglo vrhunec z govorom kapetana Edina Džeke in selektorja Sergeja Barbareza, poroča Klix.ba.

Tekma Wales - Bosna in Hercegovina. Tudi ta obračun so zmaji dobili po penalih.
FOTO: Profimedia

"Oni so junaki naroda. Velika Italija je padla na Bilinom Polju. Zmaji pa so si drugič v zgodovini zagotovili mesto na SP," so izpostavili tudi drugi mediji. 

"Uspeh Zmajev so praznovali tudi hrvaški navijači, ki so bili v Orlandu v ZDA pred tekmo svoje reprezentance proti Braziliji," je Dnevni avaz zapisal pod slikami slavja v kockaste drese odetih navijačev.

Preberi še Delirij, kot ga Sarajevo ne pomni: 100.000 navijačev slavilo z junaki

Tudi v Srbiji in drugod po Balkanu so izpostavili uspeh BiH, najbolj navijaško vzdušje pa je bilo v Novem Pazarju, mestu na jugozahodu, kulturnem središče Bošnjakov v Srbiji in Sandžaku.

KOMENTARJI29

Justice4all
01. 04. 2026 17.59
Privoščim jim iz srca....bravo...
bbc.co.uk
01. 04. 2026 17.41
vse super, sam hupajo pa vaginarijo naj ne delajo sredi nočl. j**** če furje pa njihov fuzbal
Alex82
01. 04. 2026 17.26
Vsi vi, ki se tukaj norčujete iz 'čistilcev', očitno še niste stopili iz svoje vasi. Pojdite enkrat v Sarajevo, da vidite, kaj pomeni biti človek in kaj je to prava toplina. Ko slovenski turist pride tja, ga sprejmejo kot družinskega člana, z odprtimi rokami in polnim srcem, brez kančka te vaše zagrenjenosti in stereotipov. Medtem ko se vi tukaj skrivate za ekrani in žalite tiste, ki so si z delom zgradili življenja, bi se od njih lahko naučili vsaj osnov bontona in spoštovanja. Res žalostno, da nekateri ob športnem uspehu sosedov vidite samo 'stranišča', oni pa bi vam v Sarajevu še zadnji kos kruha odstopili. Malo se zasramite svoje majhnosti.
Huki
01. 04. 2026 18.46
Sarajevo ko je bla Juga pa danes je kot dan in noč. Danes je Sarajevo Islamski niti blizu kar je bilo včasih. Niti blizu kulturi, običajev in vere zahodnega Balkana.
bandit1
01. 04. 2026 16.34
No pa poglejte 60 mio IT pa mogoče 1 mio Bosancev. Pa nehajte Italijani. Ta šport ni za vas, mogoče kaj drugega.
Sl0venc
01. 04. 2026 15.58
Junaki katerega naroda? So v bosanski reprezentanci samo Bosanci, ni nikogar iz Hercegovine in Republike Srbske?
Dražen Marjanović
01. 04. 2026 16.19
V Bosanski reprezentanci je 7 Bosancev in 4 Hrvati. Junaki so vsi, med tema dvema narodoma ni razlike!
GDHooligansFuzine1994
01. 04. 2026 15.37
Cestitke za uvrstitev na SP od sosedov iz Republike Srbske
Dražen Marjanović
01. 04. 2026 15.40
Republika nepostojeća, za Živinice spremni.
Dražen Marjanović
01. 04. 2026 15.32
🇭🇷🇧🇦🇭🇷🇧🇦🇭🇷🇧🇦🇭🇷🇧🇦🇭🇷🇧🇦
cripstoned
01. 04. 2026 15.26
Pica izgubila proti bureku..
torks11
01. 04. 2026 14.16
Ma torej Italijani upajo da je vse to 1.april?
boslo
01. 04. 2026 14.53
Izgubili so marca
Dražen Marjanović
01. 04. 2026 15.32
boslo😂
Posteni
01. 04. 2026 14.12
Pa spet ta mode.. kruha in iger.. drgac pa cestitke..
simc167
01. 04. 2026 13.46
Vesel sem, da se je Bosna uvrstila na SP, ker vem koliko temu narodu to pomeni. navijam za bosance in hrvate na SP.
korcula1
01. 04. 2026 13.41
Tako se igra za reprezentanco.
FAUSTOS1
01. 04. 2026 13.15
super ponovno bom moral obiskati bosno sarajevo z mostarjem obe mesti imam v lepem spominu.
Gustibus
01. 04. 2026 12.50
Minili so časi, ko so se Bosanci v živem zidu obrnili proti golu, da bi še sami videli gol.
Potouceni kramoh
01. 04. 2026 12.35
Slovenija ni premagala Kosovo.
scipio
01. 04. 2026 14.58
Genitiv ali rodilnik ti baš na ide.
LeviTUMOR
01. 04. 2026 12.17
In te loptovce nasi mehkuzni slovencki branijo Iz VSO ognjevitostjo. 🤮
Wolfman
01. 04. 2026 12.06
Ves svet prebira in se veseli novic iz Sarajeva!
Masturbator
01. 04. 2026 12.04
:)) Kere ovce. Zivotarijo s 50 evri place, cistijo stranisca in koljejo kanale, imaj ozdravstvo na nivojui Nigerije,ampak....vaznen je nogomet!
abmam
01. 04. 2026 14.32
Ja, tvoj dr.. pač mora nekdo počistit za tabo.
abmam
01. 04. 2026 14.35
Mastur..., za tabo še vedno čisti mamica.
2fast4
01. 04. 2026 11.59
Velenkovac sa vama🤘
devlon
01. 04. 2026 11.58
to pa so ovce..
