Mediji v BiH enotni (p)o uvrstitvi nogometašev na mundial: Oni so junaki naroda

Tiskovna agencija Ansa je komentirala, da se "prekletstvo ni končalo in Italija se čez noč v Zenici pogreza v pekel". Azzurri so tretjič zapored izpadli s svetovnega prvenstva, potem ko jih je po katastrofalnih porazih proti Švedski leta 2018 in Severni Makedoniji leta 2022 "pokončala" še Bosna in jih ne bo na SP, ki bo prvič v zgodovini potekal s 48 ekipami.

Slavje v BIH FOTO: AFP

Poraz je močno odmeval tudi po svetu, tako je francoski športni časnik L'Equipe imel vratarja Paris Saint-Germaina, Gianluigija Donnarummo na celotni naslovnici z naslovom "Italija še vedno na tleh".

Pred tekmo so italijanski mediji poročali, da stadion v Zenici ni izpolnjeval meril za kvalifikacijsko tekmo za SP. "Stadion v Zenici eksplodiral", pa je po tekmi zapisala Slobodna Bosna.

Pred večnim ognjem v Sarajevu, spomeniku vojaških in civilnih žrtev druge svetovne vojne, se je zbralo več deset tisoč navijačev BiH na osrednjem dogodku in dobrodošlici igralcem, ko so zmaji v prestolnico prispeli nekaj po tretji uri zjutraj. Praznovanje pa je doseglo vrhunec z govorom kapetana Edina Džeke in selektorja Sergeja Barbareza, poroča Klix.ba.

Tekma Wales - Bosna in Hercegovina. Tudi ta obračun so zmaji dobili po penalih. FOTO: Profimedia

"Oni so junaki naroda. Velika Italija je padla na Bilinom Polju. Zmaji pa so si drugič v zgodovini zagotovili mesto na SP," so izpostavili tudi drugi mediji.

"Uspeh Zmajev so praznovali tudi hrvaški navijači, ki so bili v Orlandu v ZDA pred tekmo svoje reprezentance proti Braziliji," je Dnevni avaz zapisal pod slikami slavja v kockaste drese odetih navijačev.