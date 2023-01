'Mednarodni olimpijski komite je promotor vojne'

"Mok je promotor vojne, umorov in uničenja. Mok z veseljem gleda Rusijo, kako uničuje Ukrajino, nato pa Rusiji ponudi platformo za promocijo genocida in spodbuja nadaljnje poboje. Očitno ruski denar, ki kupuje olimpijsko hinavščino, nima vonja po ukrajinski krvi," je Podoljak zapisal na Twitterju, kot ga navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba pa je dejal, da so od 71 medalj, ki so jih ruski tekmovalci osvojili na OI v Tokiu 2020, kar 45 osvojili športniki, ki so bili člani Centralnega športnega kluba ruske vojske ali s kratico CSKA.

"Gre za vojsko, ki počenja grozodejstva, ubija, posiljuje in pleni," je dejal Kuleba. "To so tisti, ki jih hoče nevedni Mok postaviti pod belo zastavo in jim omogočiti tekmovanje."

Kot je še navedla agencija AFP, je Olimpijski svet Azije prejšnji teden ponudil ruskim in beloruskim športnikom priložnost za nastop na letošnjih azijskih igrah. S tem bi športnikom iz teh dveh držav omogočili pridobitev olimpijskih norm za nastop prihodnje leto na OI v Parizu.

Pariška županja Anne Hidalgo je podprla možnost, da bi Rusi v Parizu nastopili pod nevtralnimi simboli, vendar pariški organizatorji nimajo vpliva na to, katere države bodo tekmovale na OI.

Pri Moku zasledujejo stališče, da so mednarodne zveze za vsak olimpijski šport "edina avtoriteta za mednarodna tekmovanja", navaja AFP.

Nedavno je Mok po posvetovanju z mednarodnimi in nacionalnimi zvezami ter s predstavniki športnikov odločil, da bo preiskal načine, kako bi ruske in beloruske športnike kljub vojni v Ukrajini vrnil na OI 2024.