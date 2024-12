Medtem ko Barca zapravlja točke, se Realu in Atleticu smeji

Po oktobrskem el clasicu (26. 10.), ko je Barca sredi španske prestolnice povsem nadigrala svojega največjega rivala (4:0), je njena prednost pred najbližjim konkurentom znašala že osem točk, nadaljnji spored tekem pa ni nakazoval, da bodo varovanci nemškega strokovnjaka Hansija Flicka padli v črno rezultatsko luknjo, ki sta jo Atletico in Real pridoma izkoristila. "Naša mlada zasedba očitno še ni vajena igranja na več frontah hkrati. To se najbolje kaže skozi rezultate v Ligi prvakov in domačem prvenstvu. V slednjem smo občutno padli v formi, v elitnem evropskem tekmovanju pa kažemo precej boljše predstave. Ne gre za to, da bi na domačih tleh igrali slabo, saj si ustvarjamo dovolj priložnosti, največja težava je zelo slaba učinkovitost," se je po drugem zaporednem domačem porazu predstavnikom sedme sile pridušal kaznovani glavni trener Barcelone Hansi Flick.

Če je Barca zapravila veliko število točk po nepotrebnem, Real pa se še lovi v formi, jih (točke) Atletico na drugi strani vestno zbira. Pet zaporednih zmag Atlete uvršča tik pod vrh prvenstvene razpredelnice in prav naslednji ligaški krog bi lahko prinesel spremembo na samem vrhu, ko bo na sporedu derbi med Atleticom in Barcelono. "Naša težava so tudi medli vstopi v same tekme. Ko na tako neumen način dopustiš, da ti tekmec v tako zgodnji fazi dvoboja zatrese mrežo, se navadno zgodi, da boš imel do zaključnega sodnikovega žvižga ogromno težav obrniti potek dogodkov. Leganes se je pametno postavil v obrambo in čakal na priložnosti iz protinapadov, mi pa iz številnih priložnosti nismo uspeli zadeti," se je trenerjevim besedam pridružil odlični vezist Pedri.

V vrstah Colchonerosov si manejo roke. Prišli so v položaj, ko bodo lahko naslednji konec tedna ob morebitni zmagi nad Barcelono zasedli sam vrh La lige, kar je bila tiha želja pred začetkom sezone. "V zadnjem času moštvo prikazuje odlične igre. Končno smo prišli do točke, ko lahko rečemo, da igramo natanko tako, kot si želimo igrati na prav vsaki tekmi, ne glede na raven tekmovanja. V naslednjem krogu domačega prvenstva nas čaka derbi z Barcelono, zagotovo bo napeto, saj je vložek zelo velik. Storili bomo vse, da nadaljujemo zmagoviti niz, kar bi pomenilo, da bi božično-novoletne praznike pričakali kot vodilna ekipa španskega prvenstva," pa je pred sobotnim obračunom z Blaugrano kar malce vzhičen strateg Atletica Diego Simeone.