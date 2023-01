'Medtem ko soigralci uživajo v gala večerji, Mbappe gleda tekmo Reala'

Sijajnega napadalca pariške ekipe PSG in francoske reprezentance Kyliana Mbappeja se že leta povezuje s prestopom k madridskemu Realu. Posel je (najmanj) dvakrat uradno propadel in kazalo je že, da je zgodba končana in da bo ta izvrstni napadalec v Parizu še kar nekaj sezon. A govorice o selitvi v špansko prestolnico nikakor ne ponehajo. Da tudi v njem tli želja, pa naj bi dokazovali posnetki med gala večerjo ekipe PSG, ko so se Mbappejevi soigralci zabavali, on pa se ni dal motiti in je v miru spremljal tekmo kraljevega pokala med Realom in Atleticom. In spet so stekle špekulacije ...

Najdražji napadalec na svetu Kylian Mbappe naj ne bi nikoli prav zares opustil želje, da nekoč le zaigra v snežno belem dresu madridskega Reala. Čeprav je posel že najmanj dvakrat tudi uradno padel v vodo in so v Madridu na čelu s predsednikom Florentinom Perezom že bolj ali manj javno napovedovali, da jih usluge 24-letnega napadalca ne zanimajo več, pa je na medmrežju zaokrožil posnetek z gala večerje Parižanov, ko je Mbappe buljil v telefon. "Spremljal je tekmo španskega kraljevega pokala med Realom in Atleticom," je opazila madridska Marca. Strelec osmih zadetkov na svetovnem prvenstvu v Katarju, dosegel je tudi hat-trick ob porazu v finalu proti Argentini, si po nedavno končanem mundialu ni želel daljšega premora in je takoj začel s pripravo na drugi del sezone, ko bo PSG lovil novo zvezdico v francoskem prvenstvu, v Ligi prvakov pa upal, da bo šel čim dlje. PREBERI ŠE Neymar znova na udaru kritik, francoski mediji neprizanesljivi Če se le da, do konca. "Kot kaže, pa ga zanima tudi, kaj se dogaja v taboru galaktikov, kjer so se po zmagi nad mestnim tekmecem uvrstili v polfinale kraljevega pokala," še piše Marca, ki je izzvala številne navijače na svetovnem spletu, ki spet napovedujejo, da bo Mbappe slej ko prej oblekel dres madridskega Reala. "Je sploh kdo dvomil?" se za konec sprašuje priznani madridski športni časnik. "Možno je tudi, da je Mbappe preprosto veliki zaljubljenec v šport in nogomet in ga zanima vse, kar se dogaja v svetu nogometa."