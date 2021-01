Medved do konca sezone na Poljsko, nato se vrača k Slovanu

Žan Medved je v članski karieri igral za Aluminij, Fužinar in Vis Pesaro, lani pa je prestopil v Slovan iz Bratislave, ki ga vodi Darko Milanič , tam pa igrata tudi Alen Ožbolt in Kenan Bajrić .

V jesenskem delu slovaške sezone je Medved igral na 18 tekmah, dosegel pa je štiri gole in dve podaji. Če je verjeti nekaterim medijskim zapisom in dobro obveščenim virom, je na naslov 21-letnega Medveda prišlo že nekaj mamljivih ponudb predvsem iz Belgije in Nizozemske. Prav nizozemska kluba Groeningen in Heerenveen sta najbolj vztrajna, da slovenskega napadalca, ki je na trinajstih tekmah v dresu Slovana zabil sedem golov in dodal pet asistenc, pripeljeta v klub.

Zdaj pa se je začasno pridružil Wisli, kamor je lani iz ljubljanske Olimpije prestopil Stefan Savić. Po zanesljivih informacijah namreč vodilni pri Slovanu, kjer je v preteklosti blestel Andraž Šporar, ki je bil tudi kralj strelcev v slovaškem prvenstvu, Medvedu niso dovolili iz kluba in po končani posoji še kako računajo nanj.