Medved nova okrepitev ambicioznih Celjanov

Nekdanji mladi reprezentant Slovenije Žan Medved se veseli ponovnega sodelovanja s celjskim strategom Agronom Šaljo. "S trenerjem se dobro poznam, to je bil tudi eden izmed ključnih razlogov, da sem sprejel ponudbo NK Celje. Ko sva se pogovarjala, mi je predstavil vizije kluba in njegove cilje. Ni skrivnost, da so me želeli tudi drugi klubi v Sloveniji, ampak sam pri sebi in skupaj s svojo ekipo sem se odločil, da je Celje prava destinacija," je Medved dejal za spletno stran kluba. Medved, v preteklosti član mladinskih selekcij Maribora, Aluminija in Olimpije, se je v tujino odpravil v začetku prejšnjega leta, po uspešnih drugoligaških predstavah v dresu Fužinarja. Za člansko ekipo Slovana je dosegel osem zadetkov, spomladi pa je bil posojen krakovski Wisli.