Medved še naprej vroč v dresu Slovana, na vrata pa trkajo novi snubci

Žan Medved je v začetku koledarskega leta iz ravenskega Fužinarja, kjer je nastopal kot posojen nogometaš ljubljanske Olimpije, prestopil k slovaškemu prvoligašu Slovanu iz Bratislave. Z dobrimi igrami v pripravljalnem obdobju in s številnimi zadetki si je priboril mesto v udarni enajsterici in blestel tudi ob uradnem začetku sezone, saj je na petih tekmah dosegel tri gole in ob tem dodal še tri asistence. Medved je zaman čakal na priložnost v zeleno-belem dresu, zato je odšel na posojo k Fužinarju in od tam na začetku koledarskega leta na Slovaško. A, kot pišejo nekateri tuji mediji, se 21-letni napadalec morda ne bo zadržal prav dolgo v slovaški prestolnici. Če je verjeti nekaterim medijskim zapisom in dobro obveščenim virom, je na naslov Medveda prišlo že nekaj mamljivih ponudb predvsem iz Belgije in Nizozemske. Prav nizozemska kluba Groeningen in Heerenveen sta najbolj vztrajna, da slovenskega napadalca, ki je na trinajstih tekmah v dresu Slovana zabil sedem golov in dodal pet asistenc, pripeljeta v klub.



Mladi slovenski napadalec morda počasi celo stopa v nogometni "čevelj" Andraža Šporarja. Ta je v zadnjih sezonah rušil strelske rekorde v dresu aktualnih slovaških prvakov. Pri Slovanu uspešno igrata tudi Kenan Bajrić in Alen Ožbolt. Slednji je dosegel zadetek na zadnji prvenstveni tekmi, tako da slovenska nogometna "kolonija" igra zelo pomembno vlogo. Slovan v slovaškem prvenstvu s tekmo manj in tremi točkami zaostanka za ekipo DAC, ki ima popoln izkupiček, drži drugo mesto. Seveda za Slovan v domačem prvenstvu nekaj velja le naslov slovaškega prvaka, kjer tudi branijo laskavo lovoriko.