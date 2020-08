Medved vse bolj opozarja nase v dresu Slovana

Mladi slovenski napadalec Žan Medved je v začetku tega leta iz ravenskega Fužinarja, kjer je nastopal kot posojen nogometaš ljubljanske Olimpije, prestopil k slovaškemu prvoligašu Slovanu iz Bratislave. Z dobrimi igrami v pripravljalnem obdobju in s številnimi zadetki si je priboril mesto v udarni enajsterici in zablestel že v prvem krogu z zadetkoma in asistenco na gostovanju pri Nitri. Gola je proslavil tudi z navijači, ki ga imajo vse bolj za svojega. "Važno je, da ekipa igra dobro in zmaguje. Moji zadetki so manj pomembni. Navijači? Fantastični so. Z veseljem svoje gole slavim z njimi. Komaj čakam, da bomo tekme igrali pred polnimi domačimi tribunami na našem prelepem novem stadionu. Veselimo se tudi evropskih izzivov," je bil za uradno spletno stran kluba iz slovaške prestolnice skromen 21-letni napadalec, ki bo v prvi enajsterici tudi na drugem gostovanju v sezoni, ko bo Slovan igral proti ekipi Zlata Moravce. "Dobre igre na začetku sezone so plod odličnega dela v pripravljalnem obdobju. Moramo nadaljevati v tem ritmu, ne glede na to, kdo nam stoji nasproti. Imamo še velikom rezerv," je za uradno spletno stran Slovana dodal Medved, ki je zaman čakal na priložnost v zeleno-belem dresu, zato je odšel na posojo k Fužinarju in od tam na začetku koledarskega leta na Slovaško.



Očitno je bila to odlična odločitev. Mladi slovenski napadalec, ki močno trka na vrata mlade slovenske reprezentance, je zablestel že na svojem prvencu v dresu Slovana z odločilnim golom za zmago, tako morda počasi celo stopa v nogometni "čevelj" Andraža Šporarja. Ta je v zadnjih sezonah rušil strelske rekorde v dresu aktualnih slovaških prvakov, ki jih že kmalu čakajo kvalifikacije za preboj v Ligo prvakov. Prvi nasprotnik Slovakov bo že naslednji teden prvak Ferskih otokov. Pri Slovanu uspešno igrata tudi Kenan Bajrić in Alen Ožbolt. Slednji je dosegel zadetek na zadnji prvenstveni tekmi, tako da slovenska nogometna "kolonija" igra zelo pomembno vlogo pri slovaškemu prvaku, ki ima že v tej sezoni tudi visoke evropske ambicije. Sanjajo preboj v Ligo prvakov ...