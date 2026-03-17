Nogomet

Mehika pripravljena v celoti gostiti iranske nogometaše

Ciudad de Mexico, 17. 03. 2026 19.28

STA
Claudia Sheinbaum

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je dejala, da je njena država pripravljena gostiti tekme iranske reprezentance v skupinskem delu svetovnega prvenstva v nogometu, če bo to potrebno zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu.

Preberi še Rešitev? Iranci naj bi vse tekme igrali v Mehiki

Nastop Irana na poletnem mundialu v ZDA, Mehiki in Kanadi je pod vprašajem vse od začetka vojne, ki sta jo začeli ZDA in Izrael konec prejšnjega meseca. Iranska nogometna zveza se po informacijah iranskega veleposlaništva v Mehiki trenutno pogaja z Mednarodno nogometno zvezo Fifa o selitvi iranskih tekem v Mehiko.

Krovna zveza za zdaj vztraja pri prvotnem sporedu tekmovanja, ki je bil objavljen 6. decembra, je zapisala FIFA. "Trenutno potekajo pogajanja s Fifo o tem, ali je izvedljivo iranske tekme preseliti v Mehiko," je na današnji novinarski konferenci dejala Claudia Sheinbaum. "Pravočasno bomo o naslednjih korakih obvestili javnost," je še dodala mehiška predsednica.

Iranski nogometni navijači
FOTO: Profimedia

Na neposredno vprašanje, ali bi Mehika gostila tekme in ali je to odvisno zgolj od logistike, nad katero bdi Fifa, je Sheinbaumova odgovorila z "da". "Mehika vzdržuje diplomatske odnose z vsemi državami na svetu, zato bomo počakali na odločitev Fife," je še povedala.

Iran bi se moral po prvotnem sporedu na SP v Los Angelesu pomeriti proti Novi Zelandiji (15. junij) in Belgiji (21.), nato pa še proti Egiptu (26.) v Seattlu. Pripravljalni tabor iranske reprezentance je predviden v Tucsonu v Arizoni.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

