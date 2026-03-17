Mehika pripravljena v celoti gostiti iranske nogometaše

Nastop Irana na poletnem mundialu v ZDA, Mehiki in Kanadi je pod vprašajem vse od začetka vojne, ki sta jo začeli ZDA in Izrael konec prejšnjega meseca. Iranska nogometna zveza se po informacijah iranskega veleposlaništva v Mehiki trenutno pogaja z Mednarodno nogometno zvezo Fifa o selitvi iranskih tekem v Mehiko.
Krovna zveza za zdaj vztraja pri prvotnem sporedu tekmovanja, ki je bil objavljen 6. decembra, je zapisala FIFA. "Trenutno potekajo pogajanja s Fifo o tem, ali je izvedljivo iranske tekme preseliti v Mehiko," je na današnji novinarski konferenci dejala Claudia Sheinbaum. "Pravočasno bomo o naslednjih korakih obvestili javnost," je še dodala mehiška predsednica.
Na neposredno vprašanje, ali bi Mehika gostila tekme in ali je to odvisno zgolj od logistike, nad katero bdi Fifa, je Sheinbaumova odgovorila z "da". "Mehika vzdržuje diplomatske odnose z vsemi državami na svetu, zato bomo počakali na odločitev Fife," je še povedala.
Iran bi se moral po prvotnem sporedu na SP v Los Angelesu pomeriti proti Novi Zelandiji (15. junij) in Belgiji (21.), nato pa še proti Egiptu (26.) v Seattlu. Pripravljalni tabor iranske reprezentance je predviden v Tucsonu v Arizoni.
