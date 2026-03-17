Mehika pripravljena v celoti gostiti iranske nogometaše

Nastop Irana na poletnem mundialu v ZDA, Mehiki in Kanadi je pod vprašajem vse od začetka vojne, ki sta jo začeli ZDA in Izrael konec prejšnjega meseca. Iranska nogometna zveza se po informacijah iranskega veleposlaništva v Mehiki trenutno pogaja z Mednarodno nogometno zvezo Fifa o selitvi iranskih tekem v Mehiko.

Krovna zveza za zdaj vztraja pri prvotnem sporedu tekmovanja, ki je bil objavljen 6. decembra, je zapisala FIFA. "Trenutno potekajo pogajanja s Fifo o tem, ali je izvedljivo iranske tekme preseliti v Mehiko," je na današnji novinarski konferenci dejala Claudia Sheinbaum. "Pravočasno bomo o naslednjih korakih obvestili javnost," je še dodala mehiška predsednica.