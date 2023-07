Mehika zmagovalka zlatega pokala

Nogometaši Mehike so še devetič osvojili zlati pokal, reprezentančni turnir pod okriljem zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Mehičani so v finalu v Los Angelesu z 1:0 premagali Panamo, odločilni gol za zmago pa je v 88. minuti dosegel rezervist Santiago Gimenez.

Santiago Gimenez je vstopil v igro šele v 85. minuti in takoj poskrbel za razliko v hitrem fizičnem dvoboju na stadionu SoFi na veselje 72.963 gledalcev, večinoma naklonjenih Mehiki. Mehika je nazadnje osvojila naslov leta 2019, leta 2021 je izgubila v finalu proti ZDA. Skupno ima, kot poroča STA, rekordnih devet naslovov (1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023).



Izid:

Mehika - Panama 1:0 (0:0)

Gimenez 88.