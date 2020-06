‘Mehiški Messi’: kdo je Mallorcin 15-letni čudežni deček

Srečanja med Realom iz Madrida in RCD Mallorco si nihče ne bo zapomnil po odličnem prostem strelu Sergia Ramosa. Niti si ga ne bo po tem, da so Madridčani z zmago znova skočili na vrh prvenstvene lestvice. Tekma bo šla v spomin zaradi še ne 16-letnega mladeniča Luke Romera, ki je na igrišče vstopil v 83. minuti. In čeprav do konca ni storil ničesar omembe vrednega, je postavil rekord, ki mu ga bo sila težko odvzeti.

Luka Romero je v sredo zvečer s 15 leti in 219 dnevi postal najmlajši nogometaš v zgodovini španskega prvenstva. Podrl je skoraj 80 let star rekord Francisca Baa Rodrigueza, ki je bil ob svojem debiju za Celto 36 dni starejši. V Mehiki rojeni mladenič je bil na treninge prve ekipe RCD Mallorce prvič vpoklican v začetku junija, tri tedne pozneje pa je po dveh tekmah, ki jih je presedel na klopi, le dočakal prve minute. Na prvo žogo bi lahko dejali, da se je Romero ekspresno izstrelil med zvezde po prvem valu pandemije koronavirusa, a dejstvo je, da so se evropski velikani z nadarjenim vezistom spogledovali že veliko prej. Pri sedmih letih je bil namreč prvič povabljen na preizkus v slovito Barcelonino La Masio. Romero naj bi že tedaj navdušil, a se njegova starša nista želela preseliti v Katalonijo, prestop pa je zaradi omejitev Fife v povezavi z nakupi mladoletnih nogometašev padel v vodo. Napadalni vezist, ki lahko zaigra tudi na obeh krilnih položajih, je nogometno šolanje tako nadaljeval na Ibizi, kamor se je kot dveletni deček preselil, ker je njegov oče Diego Adrian Romero, ki je med letoma 2002 in 2003 zanimivo nastopal v prvi slovenski ligi za Muro, sprejel ponudbo tamkajšnjega španskega nižjeligaša. Če gre verjeti anekdoti, je mladeniča dve leti po prvem kontaktu z Barcelono opazil tedaj odlični bočni branilecDani Alves. Na eni od ibiških plaž, kjer je Brazilec dopustoval, naj bi opazil sila nadarjenega mladeniča, ki je na peščeni plaži neumorno žongliral z žogo. Kmalu se mu je pridružil, ko pa so ga opazili številni navijači, jim je dejal: "Ne fotografirajte mene. Dajte raje njega (Luko Romera, op. a.). On bo novi Messi." Leto kasneje je Romera starejšega nogometna pot ponesla na Mallorco, kamor mu je, kot vselej poprej, sledila celotna družina. Luko so tam opazili vodilni možje mladinskega pogona RCD Mallorce. Geografske ovire, ki je Argentincu preprečila prestop v Barcelono, tam ni bilo. Romero je na največjem izmed Balearskih otokov takoj zablestel. Že kaj kmalu po prihodu v klub je bilo jasno, da gre za posebnega talenta, kar je v enem izmed intervjujev priznal pomočnik glavnega trenerja prve ekipeDani Pendin. "Spremljali smo ga, odkar jih je štel 12. Že takrat smo ga želeli uvrstiti v selekcije višje starosti, a za kaj takega še ni bil fizično pripravljen. V svoji starostni skupini je bil neverjeten, bali pa smo se morebitnih poškodb, zato smo z njegovim razvojem še nekoliko počakali." Odločitev vodstva mladinskega pogona, da Romera zadrži v svojih vrstah, se je izkazala za zadetek v polno. V prvih štirih sezonah v mladinskih selekcijah je po poročanjuESPN-a na 108 tekmah dosegel kar neverjetnih 230 zadetkov. S številnimi mojstrovinami, ki so zaokrožile po spletu, pa so na dan prišle tudi prve resnejše primerjavi z Lionelom Messijem. Tako Messi kot Romero sta nižje rasti – slednji je trenutno pri 165 centimetrih, a gre pričakovati, da bo še rasel. Oba se najbolje znajdeta z levo nogo, združuje pa ju tudi odlično obvladovanje žoge in sposobnost preigravanja nasprotnikov. Pendin pa kljub temu v svojem varovancu vidi drugačnega nogometaša."Je prototip argentinske številke 10. Ima številne kvalitete, še najbolj pa me spominja na Davida Silvo," je dejal pred časom. Diegu Romeru pa primerjave sina z Messijem niso najbolj po godu. "15-letnemu fantu kaj takega nikakor ne more pomagati. Lahko pa mu škoduje. On je Luka, in ne Lionel," je previden nekdanji član Mure, ki je v prvi slovenski ligi zabeležil 38 nastopov, enega pa je zbral tudi v pokalnem tekmovanju. Statistika Diega Romera v dreu Mure: 39 tekem, pet golov, osem rumenih in en rdeči karton ter 3146 odigranih minut. Romero ima sicer tako špansko kot argentinsko državljanstvo, lahko pa bi zaigral tudi za Mehiko, kjer je bil rojen, ko je njegov oče nastopal za nižjeligaša iz mesta Durango. V mladinskih selekcijah je že bil član Gaučov, za katere si, kot sam pravi, želi nastopati tudi v prihodnosti."Moja celotna družina je argentinska. Moje sanje so, da bi oblekel sinje modri dres," je za spletno stran argentinske nogometne zveze dejal leta 2018. Odkar Messi blesti v dresu Barcelone, je bilo njegovih naslednikov že toliko, da tovrstne primerjave vse bolj izgubljajo svoj pomen. A če se zanjo odloči Dani Alves, ki nekdanjega soigralca zagotovo odlično pozna, potem morda le je nekaj na tem. Vraževerne bi lahko v to, da vse skupaj ni le naključje, prepričal tudi datum Romerovega debija v španskem prvenstvu – 24. junij, prav na Messijev rojstni dan. Po poročanju portala goal.com se za mladeniča trenutno najbolj zanimajo pri Manchester Unitedu, Barceloni, Juventusu in Atletico Madridu. Nikakršno presenečenje pa ne bi bilo, da bi se v boj za "mehiškega Messija", kot 15-letniku pravijo zaradi kraja rojstva, vmešal še kdo od evropskih velikanov. A najprej bo Romero moral narediti še en korak. Tisti korak, s katerim se bo prvič izkazal v članski konkurenci. Tisti, ki se največkrat izkaže za najzahtevnejšega.