Melnjak iz Domžal v Rizespor

Dario Melnjak je v rumenem dresu Domžal skupno odigral 51 tekem, dosegel deset zadetkov in dodal pet asistenc. Moštvu se je pridružil poleti 2017, po letu in pol pa zavoljo odličnih iger in izrednega napredka odhaja naproti novemu izzivu, so zapisali Domžalčani na svoji spletni strani.

Za Rizespor, ki v turški prvi ligi zaseda zadnje mesto, sicer igra nekdanji nogometaš ljubljanske Olimpije Matic Fink.