Mendy po plačilu varščine izpuščen iz zapora

V četrtek smo poročali, da so Benjamina Mendyja pred sojenjem premestili v enega najbolj zloglasnih zaporov v Veliki Britaniji, v petek pa se je nekdanji francoski reprezentant po plačilu varščine vsaj za nekaj deset dni odrešil zapora.

Sodnik Patrick Thompson mu je namreč po zasebnem zaslišanju, do katerega novinarji niso imeli dostopa, odobril plačilo varščine. A to ne pomeni, da bo Mendy vse do začetka sojenja na prostosti. Naslednja sodna obravnava bo 24. januarja, takrat pa naj bi Mendy podal zahtevo za popolno varščino. Če mu bo zavrnjena, bo moral znova za zapahe, poročajo angleški mediji.

Sojenje bi sicer moralo biti konec tega meseca, a je bilo prestavljeno na za zdaj še nedoločen datum. Znano je le, da ga zagotovo ne bo pred 27. junijem, dodaja BBC.

Mendy se bo moral zagovarjati zaradi osmih kaznivih dejanj, za katera ga je obtožilo pet različnih žensk. Sedem obtožnic je povezanih s posilstvom, ena pa s spolnim napadom. Odkar so obtožbe prišle na dan, je Mendy suspendiran pri Manchester Cityju, ki je zanj Monacu leta 2017 plačal kar 57 milijonov evrov.

