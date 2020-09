Mendy tudi uradno član Chelseaja

"Tako sem navdušen, da sem se pridružil Chelseaju," je dejal Edouard Mendy. "Uresničile so se mi sanje, da sem del te vznemirljive ekipe."S prihodom Mendyja sta Willy Caballero in Kepa Arrizabalaga, ki so ga Londončani pripeljali za rekordni znesek za vratarja, dobila resnega tekmeca za mesto prvega vratarja ekipe. Čeprav klub ni razkril finančnih podrobnosti prestopa, so britanski mediji vseeno izbrskali, da bodo Londončani Rennesu plačali vsaj 25 milijonov evrov odškodnine.

Frank Lampard je razkril, da je nekdanji vratar Chelseaja in sedanji svetovalec uprave za tehnične in igralske zadeve Petr Čech, ki se je po naključju tudi pridružil Chelseaju iz Rennesa, igral pomembno vlogo pri odločitvi za podpis s senegalskim reprezentantom.