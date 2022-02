Mendy z novimi obtožbami o posilstvu

Na predobravnavnem naroku je sodnik Patrick Thompson sporočil, da se bo sojenje začelo 25. julija, trajalo pa naj bi pet tednov. Tožilce in odvetnike je pozval, naj zagotovijo, da ne bo odlašanja in da bo primer pravočasno pripravljen. "Zavedam se, da zamuda ni poštena do pritožnikov in do toženih. Vsi morajo razumeti, da gospod Mendy trenutno ne more delati in bi si želel čimprejšnje rešitve primera," je dejal sodnik. Mendy se je v sredo zjutraj pojavil na kratkem zaslišanju – obtoženi, oblečen v temnosivo obleko, belo srajco in črno kravato, je spregovoril le, da bi potrdil svojo identiteto. Sedel je poleg francoskega tolmača in svojega soobtoženca, Louisa Sahe Matturieja. 40-letni Matturie iz Ecclesa v Salfordu je obtožen desetih kaznivih dejanj – gre za sedem obtožb posilstva v zvezi s petimi ženskami in tri spolne napade.