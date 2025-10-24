Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Menjava v Grčiji, Gnezda Čerin dobil novega trenerja

Atene, 24. 10. 2025 18.28 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
0

Španec Rafael Benitez, nekdanji trener Liverpoola, je novi trener grškega nogometnega velikana Panathinaikosa, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin, so danes potrdili v atenskem klubu.

Rafael Benitez bo na klopi 20-kratnih grških prvakov zamenjal Hristosa Kontisa. Španec je pogodbo z nekdanjim klubom Andraža Šporarja in Benjamina Verbiča sklenil do leta 2027. Za menjavo so se v klubu odločili, potem ko so se znašli na sedmem mestu prvenstvene razpredelnice. Benitez je nazadnje vodil španskega prvoligaša Celto, kjer pa so ga marca lani odpustili. Največji trenerski uspeh je zabeležil leta 2005, ko je z Liverpoolom osvojil ligo prvakov, z Valencio je bil še dvakrat prvak v Španiji.

Milan - Liverpool
Milan - Liverpool FOTO: AP

Vodil je tudi Real Madrid, Inter Milano, Napoli ter v Angliji Chelsea, Newcastle in Everton, leto in pol pa tudi kitajski Dalian Pro. Benitez bo prvič na klopi Panathinaikosa na nedeljski ligaški tekmi z moštvom Asteras Aktor.

gnezda čerin rafael benitez andraz sporar benjamin verbic
Naslednji članek

Še en udarec za Barcelono, Raphinha izpustil trening

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306