Menjava v Grčiji, Gnezda Čerin dobil novega trenerja

Rafael Benitez bo na klopi 20-kratnih grških prvakov zamenjal Hristosa Kontisa. Španec je pogodbo z nekdanjim klubom Andraža Šporarja in Benjamina Verbiča sklenil do leta 2027. Za menjavo so se v klubu odločili, potem ko so se znašli na sedmem mestu prvenstvene razpredelnice. Benitez je nazadnje vodil španskega prvoligaša Celto, kjer pa so ga marca lani odpustili. Največji trenerski uspeh je zabeležil leta 2005, ko je z Liverpoolom osvojil ligo prvakov, z Valencio je bil še dvakrat prvak v Španiji.
Vodil je tudi Real Madrid, Inter Milano, Napoli ter v Angliji Chelsea, Newcastle in Everton, leto in pol pa tudi kitajski Dalian Pro. Benitez bo prvič na klopi Panathinaikosa na nedeljski ligaški tekmi z moštvom Asteras Aktor.
