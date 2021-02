Mešanovićevo slovo od Maribora

"Težko je izbrati primerne besede ob slovesu. Veliko lepega se je zgodilo, za menoj so čudovita tri leta in pol. Klub, kot je Maribor, si zasluži veliko spoštovanje in ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem v Ljudskem vrtu za odličen odnos, ki smo ga vzpostavili. Navijačem sem hvaležen za neprecenljivo podporo. Sodelovanje je bilo v vseh pogledih izjemno, lahko bi se zahvaljeval vsakemu posamezniku do jutri, a ne bi bilo dovolj časa. V nogometu seveda niso samo veseli trenutki, toda skupaj smo se znali soočiti tudi z manj prijetnimi, sam pa sem se ves čas trudil pošteno opraviti vse svoje obveznosti in prispevati delež k uspehom, ki jih ni manjkalo," je za spletno stran Maribora povedal Mešanović, ki je na 135 tekmah dosegel 26 golov.

"Jasmin je željo po odhodu domov izrazil že večkrat. Pridejo trenutki, ko karakterno tako izvrstnemu fantu, kot je Jasmin, ki je dal vedno vse od sebe tako na treningih kot na tekmah in ki se je vedno tako ali drugače žrtvoval za ekipo ter NK Maribor, težko ne dovoliš odhoda. Prestopni rok v Sloveniji je končan, ne moremo več pripeljati zamenjave, toda v ofenzivnem delu imamo dovolj rešitev znotraj moštva, saj je Jasmin v zadnjem obdobju le trikrat začel tekmo v prvi enajsterici. Prošnji smo ugodili, sklenili smo dogovor in nadaljujemo sezono brez dodatnih sprememb," je odločitev na spletni klubski strani pojasnil športni direktor Oliver Bogatinov .

"Verjamem, da bodo fantje v nadaljevanju sezone prišli do uresničitve cilja in da bom prišel kdaj v prihodnosti na kakšno evropsko tekmo kot eden izmed navijačev, da pokažem podporo moštvu. Zadev, ki so se tukaj zgodile, ne gre izbrisati iz spomina. Skupinski del lige prvakov je nekaj, o čemer lahko marsikdo le sanja. Meni so se nogometne sanje uresničile na najlepši način, tudi z zadetkom proti Spartaku v Moskvi, ki bo zame ostal poseben mejnik. Zvrstili so se številni čudoviti trenutki, res sem vesel, da sem bil del tako uspešne zgodbe," je dodal Mešanović in pogledal tudi proti novemu izzivu.

"Sarajevo je prav tako klub z veliko tradicijo, ima podoben sistem kot Maribor. Prihajam v znano okolje, tako da ne bom imel težav s prilagajanjem. Po najboljših močeh se bom potrudil pustiti sled v novem klubu, prva želja pa je znana: da bi oba, Sarajevo in Maribor, končala sezono na prvem mestu,"je zaključil Mešanović.