Meščani do minimalne zmage, Aston Villa le remizirala

Trenutno vodilna ekipa Lige prvakov Aston Villa si je na domačih tleh v domačem prvenstvu privoščila spodrsljaj. Varovanci Unaija Emeryja so imeli veliko več od igre in povedli v 76. minuti preko Rossa Barkleyja, za delitev točk pa je v zadnjem napadu na tekmi s strelom z glavo poskrbel poletni prišlek Evanilson.

Novinec med angleško elito Ipswich je na gostovanju pri Brentfordu po dobre pol ure igre vodil z 0:2, domačini pa so v končnici prvega dela izid izenačili. Zaostanek je najprej znižal Yoane Wissa, rezultat prvega dela pa je z avtogolom postavil Harrison Clarke. Slednji je v drugem polčasu prejel dva rumena kartona in v 69. minuti zaključil s tekmo, za zmago Brentforda pa je v 96. minuti poskrbel Bryan Mbeumo.

Brighton je v tekmo proti Wolverhaptonu vstopil v vlogi favorita in po 87 minutah igre vodil z 2:0. Volkovi so nato dvakrat zadeli in z remijem prišli do druge točke v letošnji sezoni.