Nogomet

Meščani ob koncu tekme do pomembnih treh točk

Nottingham, 27. 12. 2025 16.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M. STA
Rayan Cherki in Joško Gvardiol

Nogometaši Manchester Cityja so na krilih odličnega Rayana Cherkija prišli do zmage na gostovanju pri Nottingham Forestu. Z novimi tremi točkami so se vsaj začasno zavihteli na vrh angleškega državnega prvenstva, kjer letos kraljuje Arsenal. Topničarje čaka domača tekma proti Brightonu.

FOTO: Profimedia

V mestu Robina Hooda so se pred tekmo poklonili nedavno preminuli legendi Nottinghama, Johnu Robertsonu. V prvem polčasu sta bili obe ekipi previdni, domači so imeli najboljšo priložnost po nevarnem predložku, ki sta jo oba domača igralca zgrešila in žoga je zletela mimo gola Gianluigija Donnarumme. Na premor sta ekipi odšli z neodločenim izidom 0:0, ki je bolj ustrezal Nottinghamu.

Tri minute po začetku druge polovice pa so do vodstva prišli meščani. Z odlično podajo je navdušil Rayan Cherki, ki je zaposlil Tijjanija Reijndersa, Nizozemec je žogo poslal skozi noge Johna Victorja in dosegel svoj četrti ligaški zadetek v sinje modrem dresu. Že v 54. minuti je sledil odgovor domačih. Po predložku z leve strani je popolnoma osamljen ostal Omar Hutchinson, ki je premagal Donnarummo in spet poravnal izid.

FOTO: Profimedia

Gostje so nato začeli vršiti pritisk na domača vrata, brazilski čuvaj mreže pa je uspel najti odgovor na vsa vprašanja, ki so jih zastavili meščani, vsaj do 83. minute. Znova je bil v glavni vlogi Cherki, ki je svoji ekipi prinesel izredno pomembne tri točke v boju za naslov. Z močnim in natančnim strelom je Francoz poskrbel za vodstvo Cityja, ki ga gostje niso več izpustili iz rok.

Premier liga, izidi, 27. december

Nottingham Forest - Manchester City 1:2 (0:0)

premier liga manchester city cherki

