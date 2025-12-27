Meščani ob koncu tekme do pomembnih treh točk

V mestu Robina Hooda so se pred tekmo poklonili nedavno preminuli legendi Nottinghama, Johnu Robertsonu. V prvem polčasu sta bili obe ekipi previdni, domači so imeli najboljšo priložnost po nevarnem predložku, ki sta jo oba domača igralca zgrešila in žoga je zletela mimo gola Gianluigija Donnarumme. Na premor sta ekipi odšli z neodločenim izidom 0:0, ki je bolj ustrezal Nottinghamu.

Tri minute po začetku druge polovice pa so do vodstva prišli meščani. Z odlično podajo je navdušil Rayan Cherki, ki je zaposlil Tijjanija Reijndersa, Nizozemec je žogo poslal skozi noge Johna Victorja in dosegel svoj četrti ligaški zadetek v sinje modrem dresu. Že v 54. minuti je sledil odgovor domačih. Po predložku z leve strani je popolnoma osamljen ostal Omar Hutchinson, ki je premagal Donnarummo in spet poravnal izid.