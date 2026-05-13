Meščani so se vrnili na zmagovalna pota in ostajajo v boju za naslov

Manchester City čez nekaj dni čaka finale FA pokala proti Chelseaju, tako da se je Pep Guardiola odločil, da spočije večino prvokategornikov. Kljub temu so meščani vse od začetka nadzorovali potek obračuna in po dobre pol ure igre, ko je Phil Foden sijajno asistiral Antoinu Semenyu, povedli. Hitro zatem so bili nevarni tudi gostje, a se je Gianluigi Donnarumma izkazal z obrambo. Nekaj minut kasneje je Foden vknjižil novo podajo, prednost domačih pa je podvojil Omar Marmoush.
Drugi polčas je v primerjavi s prvim prinesel veliko manj dogajanja, Manchester City pa je še naprej zlahka narekoval tempo igre. Španski strokovnjak na domači klopi je v drugem polčasu opravil vseh pet menjav, med drugim na zelenico poslal tudi Rayana Cherkija, ki je po nekaj minutah navdušil občinstvo. Po izjemnem solo prodoru je fantastično podal do Savinha, ta pa je zabil za končnih 3:0.
