Meščani v bitki za Manchester odpihnili rdeče vrage

V 10. krogu angleške Premier lige so bile vse oči uprte v Manchester, kjer sta se na teatru sanj spopadla Manchester United in Manchester City. Gostje iz modrega dela mesta so brez težav odpravili rdeče vrage in ob treh doseženih zadetkih ohranili nedotaknjeno mrežo.

Prvi so resno zapretili gostje, ko je v osmi minuti Phil Foden prišel do strela z glavo, Andre Onana pa je kljub nerodnemu posredovanju ohranil nedotaknjeno mrežo. Kamerunski vratar je bil na ponovni preizkušnji v 20. minuti, ko se je izkazal po strelu Jacka Grealisha. Štiri minute kasneje je glavni sodnik Paul Tierney po ogledu posnetka, na katerem je videl prekršek Rasmusa Hojlunda nad Rodrijem, dosodil enajstmetrovko, ki jo je uspešno realiziral Erling Haaland. Krivec za najstrožjo kazen se je v 31. minuti po odličnem šprintu znašel v lepi priložnosti, vendar ni prišel do zaključka. Rdeči vragi so se v končnici prvega polčasa znašli v novi veliki priložnosti, močan strel Scotta McTominaya pa je Ederson obranil. Zadnja priložnost v prvem polčasu je pripadla gostom, ko je Haaland iz neposredne bližine sprožil z glavo, vrhunska obramba vratarja Uniteda pa mu je preprečila vnovično veselje.

Le štiri minute po začetku drugega polčasa je ponovno zablestel Haaland, ki je podvojil prednost gostov. Bernardo Silva je z natančno podajo lepo zaposlil razigranega Norvežana, ki je s strelom z glavo v zgornji levi kot premagal Onanaja. V nadaljevanju sta si pri meščanih priložnosti ustvarila še Grealish in Haaland, pri domačinih je bil nevaren Marcus Rashford, rezultat pa je ostal nespremenjen. Aktualni angleški prvaki so v nadaljevanju iskali tretji gol in ga v 80. minuti tudi našli. Strelec prvih dveh zadetkov je na drugi strani kazenskega prostora našel Fodena, ki je žogo porinil v prazno mrežo in postavil končni rezultat srečanja.

Liverpool premagal Nottingham, Everton presenetil West Ham Zmagi v nedeljskih obračunih sta od moštev z vrha lestvice zabeležila tudi Liverpool in Aston Villa, ki sta tako obdržala isti zaostanek za vodilnimi tremi moštvi. Liverpool je proti Nottingham Forestu večji del posla opravil že v prvem polčasu, ko sta v polno zadela Diogo Jota in Darwin Nunez, v drugem je končni rezultat 3:0 postavil Mohamed Salah.

Tudi Aston Villa je pred svojimi navijači dosegla tri gole, s 3:1 je bila boljša od Lutona. Vroči Ollie Watkins gola tokrat ni dosegel, sta se pa med strelce vpisala John McGinn in v zadnjem času prav tako strelsko zelo razpoloženi Moussa Diaby, Tom Lockyer pa je zatresel mrežo svojega vratarja. Avtogol so dosegli tudi domači, pripisali so ga vratarju Emilianu Martinezu, a to se je zgodilo v 83. minuti, ko je bil zmagovalec praktično že poznan. Stik z vrhom je v zadnjih krogih izgubil Brighton, ki je doma le remiziral s Fulhamom, izid je bil 1:1. V gosteh pa je bil poleg Cityja uspešen Everton, z 1:0 je z golom Dominica Calvert-Lewina presenetil West Ham.

