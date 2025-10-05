Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Haaland poskrbel za tri točke Cityja v Londonu

London, 05. 10. 2025 19.47 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Nogometaši Manchester Cityja so v 7. krogu angleškega prvenstva v Londonu osvojili načrtovane točke. Desetkratni angleški prvaki so Brentford ugnali z 1:0, poleg meščanov pa so v nedeljo slavili še Everton, Newcastle in Aston Villa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rdeči vragi iz Manchestra so se prejšnji teden na gostovanju pri Brentfordu pošteno opekli, te napake na niso storili njihovi mestni tekmeci v sinje modrih dresih. Za izbrance španskega trenerja Pepa Guardiole je zmagoviti gol v deveti minuti dosegel Norvežan Erling Haaland. Zanj je to že deveti zadetek v tej sezoni Premier League in je vodilni na lestvici strelcev, tri manj je dosegel Ganec Antoine Semenyo (Bournemouth).

Erling Haaland je bil znova med strelci.
Erling Haaland je bil znova med strelci. FOTO: Profimedia

Everton je na kolena položil "pravi hit" uvodnega dela premier league. Crystal Palaceu je v Liverpoolu sprva dobro kazalo, v končnici prvega polčasa je povedel po golu Kolumbijca Daniela Munoza (37.), izbranci domačega trenerja Davida Moyesa pa so v končnici tekme uprizorili preobrat in zmagali z 2:1. Senegalec Iliman Ndiaye je v 76. minuti z 11-metrovke izenačil na 1:1, zmagoviti gol pa je v tretji minuti sodnikovega podaljška dosegel Jack Grealish, kar je njegov prvi zadetek, odkar je letos poleti iz Manchester Cityja za eno sezono prestopil v Everton.

Nogometaši Crystal Palacea so doživeli prvi poraz po 19 tekmah.
Nogometaši Crystal Palacea so doživeli prvi poraz po 19 tekmah. FOTO: Profimedia

Newcastle je šele v drugem polčasu zlomil odpor Nottingham Foresta in zmagal z goloma Brazilca Bruna Guimaraesa (58.) in Nemca Nicka Woltemadeja (84./11 m). Aston Vila je z dvema zadetkoma Nizozemca Donyella Malena (25., 63.) ugnala Burnley z 2:1. Za goste je častni gol dosegel Francoz Lesley Ugochukwu (78.), medtem ko sta se Wolverhampton in Brighton razšla z 1:1.

Za slovenske ljubitelje nogometa sta bili najbolj zanimivi tekmi v soboto, ko je Manchester United Benjamina Šeška premagal Sunderland z 2:0, Leeds Jake Bijola pa izgubil proti Tottenhamu z 1:2.

Benjamin Šeško je zadel drugič zapored.
Benjamin Šeško je zadel drugič zapored. FOTO: AP

Šeško je odigral celo tekmo in se na drugi zaporedni tekmi vpisal med strelce, potem ko je prejšnji teden premierno zadel na gostovanju pri Brentfordu, njegov reprezentančni soigralec Jaka Bijol pa je poraz Leedsa spremljal na rezervni klopi.

Preberi še Šeško do novega zadetka, Liverpool znova klonil v zadnjih sekundah

Izbranci portugalskega trenerja na klopi rdečih vragov Rubena Amorima so povedli v osmi minuti po golu Masona Mounta. Do odhoda na veliki odmor so imeli absolutno premoč na igrišču, v 31. minuti pa se je v petmetrskem prostoru sijajno znašel Šeško in postavil končni izid na dvoboju.

Bijol tudi v soboto ni debitiral v dresu Leedsa po poletnem prihodu iz Vidma. Za londonsko ekipo sta zadela Francoz Mathys Tel (23.) in Ganec Mohammed Kudus (57.), za gostitelje pa Švicar Noah Okafor (34.). Za peto zmago Arsenala v sezoni proti West Hamu z 2:0 sta zadela Declan Rice (38.) in Bukayo Saka (67./11 m).

Moises Caicedo je dosegel evrogol za 1:0 , Chelsea pa je Liverpool ugnal z 2:1.
Moises Caicedo je dosegel evrogol za 1:0 , Chelsea pa je Liverpool ugnal z 2:1. FOTO: Profimedia

Chelsea je na Stamford Bridgu ukanil branilce naslova iz Liverpoola z 2:1. V vodstvo ga je popeljal Ekvadorec Moises Caicedo (14.), izenačil je Nizozemec Cody Gakpo (63.), zmagoviti gol pa je v šesti minuti sodnikovega podaljška dosegel Brazilec Estevao.

Na vrh razpredelnice se je prebil Arsenal. Na dosedanjih sedmih tekmah je zbral 16 točk, Liverpool 15, Tottenham in Bournemouth po 14, Manchester City 13, Crystal Palace 12, Chelsea, Everton in Sunderland pa po 11. Manchester United je z desetimi točkami na desetem, Leeds pa z osmimi na 15. mestu v 20-članski ligi.

Angleško prvenstvo se bo po reprezentančnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki 2026 nadaljevalo 18. oktobra. Ta dan bo Leeds gostoval pri Burnleyju, Manchester United pa dan kasneje pri Liverpoolu.

nogomet premier league manchester city brentford
Naslednji članek

Koper se je prebudil prepozno, Primorje do treh točk na primorskem derbiju

Naslednji članek

Polom Barcelone na Pizjuanu

SORODNI ČLANKI

Polom Barcelone na Pizjuanu

Fuj in fej: eden najboljših mehiških napadalcev v zgodovini obtožen spolne zlorabe otrok

'Čarovnik iz Rosaria' s tremi asistencami soigralce delal boljše

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256