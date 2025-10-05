Haaland poskrbel za tri točke Cityja v Londonu

Nogometaši Manchester Cityja so v 7. krogu angleškega prvenstva v Londonu osvojili načrtovane točke. Desetkratni angleški prvaki so Brentford ugnali z 1:0, poleg meščanov pa so v nedeljo slavili še Everton, Newcastle in Aston Villa.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Rdeči vragi iz Manchestra so se prejšnji teden na gostovanju pri Brentfordu pošteno opekli, te napake na niso storili njihovi mestni tekmeci v sinje modrih dresih. Za izbrance španskega trenerja Pepa Guardiole je zmagoviti gol v deveti minuti dosegel Norvežan Erling Haaland. Zanj je to že deveti zadetek v tej sezoni Premier League in je vodilni na lestvici strelcev, tri manj je dosegel Ganec Antoine Semenyo (Bournemouth).

Erling Haaland je bil znova med strelci. FOTO: Profimedia icon-expand

Everton je na kolena položil "pravi hit" uvodnega dela premier league. Crystal Palaceu je v Liverpoolu sprva dobro kazalo, v končnici prvega polčasa je povedel po golu Kolumbijca Daniela Munoza (37.), izbranci domačega trenerja Davida Moyesa pa so v končnici tekme uprizorili preobrat in zmagali z 2:1. Senegalec Iliman Ndiaye je v 76. minuti z 11-metrovke izenačil na 1:1, zmagoviti gol pa je v tretji minuti sodnikovega podaljška dosegel Jack Grealish, kar je njegov prvi zadetek, odkar je letos poleti iz Manchester Cityja za eno sezono prestopil v Everton.

Nogometaši Crystal Palacea so doživeli prvi poraz po 19 tekmah. FOTO: Profimedia icon-expand

Newcastle je šele v drugem polčasu zlomil odpor Nottingham Foresta in zmagal z goloma Brazilca Bruna Guimaraesa (58.) in Nemca Nicka Woltemadeja (84./11 m). Aston Vila je z dvema zadetkoma Nizozemca Donyella Malena (25., 63.) ugnala Burnley z 2:1. Za goste je častni gol dosegel Francoz Lesley Ugochukwu (78.), medtem ko sta se Wolverhampton in Brighton razšla z 1:1. Za slovenske ljubitelje nogometa sta bili najbolj zanimivi tekmi v soboto, ko je Manchester United Benjamina Šeška premagal Sunderland z 2:0, Leeds Jake Bijola pa izgubil proti Tottenhamu z 1:2.

Benjamin Šeško je zadel drugič zapored. FOTO: AP icon-expand

Šeško je odigral celo tekmo in se na drugi zaporedni tekmi vpisal med strelce, potem ko je prejšnji teden premierno zadel na gostovanju pri Brentfordu, njegov reprezentančni soigralec Jaka Bijol pa je poraz Leedsa spremljal na rezervni klopi.

Izbranci portugalskega trenerja na klopi rdečih vragov Rubena Amorima so povedli v osmi minuti po golu Masona Mounta. Do odhoda na veliki odmor so imeli absolutno premoč na igrišču, v 31. minuti pa se je v petmetrskem prostoru sijajno znašel Šeško in postavil končni izid na dvoboju. Bijol tudi v soboto ni debitiral v dresu Leedsa po poletnem prihodu iz Vidma. Za londonsko ekipo sta zadela Francoz Mathys Tel (23.) in Ganec Mohammed Kudus (57.), za gostitelje pa Švicar Noah Okafor (34.). Za peto zmago Arsenala v sezoni proti West Hamu z 2:0 sta zadela Declan Rice (38.) in Bukayo Saka (67./11 m).

Moises Caicedo je dosegel evrogol za 1:0 , Chelsea pa je Liverpool ugnal z 2:1. FOTO: Profimedia icon-expand