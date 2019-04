Mesec velikih odločitev v Madridu: Hazard že v aprilu, kdaj pa Pogba?!

Mučenje proti Huesci in kasneje še boleč poraz na Mestalli proti Valenciji sta še enkrat več v tej sezoni razkrila vse pomanjkljivosti v igri 13-kratnih evropskih klubskih prvakov, ki jim tudi vrnitev legendarnega Francoza Zinedina Zidana na trenersko klop (za zdaj) ni pomagala do boljših predstav. Zato ne čudijo vse glasnejše govorice, da se po koncu te rezultatsko klavrne sezone obetajo številne spremembe v iztrošenem igralskem kadru 'galaktikov'. Zidane je takoj po vrnitvi na Santiago Bernabeu klubskemu vodstvu dal jasno vedeti, koga želi voditi v belem dresu v naslednjih sezonah. Ni skrivnost, da je blizu podpisa pogodbe z madridskim Realom dolgoletni napadalno usmerjeni vezist londonskega Chelseaja Eden Hazard , ki se bliža vstopu v zadnje leto pogodbe z 'bluesi'. Vodstvo 'belega baleta' je tako ubralo podobno pot kot pri Hazardovem rojaku, sicer vratarju Thibautu Courtoisu , ki se je v Madrid preselil potem, ko je pri Chelseaju vstopil v zadnje leto pogodbe.

Kot navajata slovita Asin Marca, je le še vprašanje dneva, kdaj se bosta vodstvi Reala in Chelseaja dogovorili okoli odškodninskega zneska, saj se je Hazard že pred časom opredelil glede svoje klubske prihodnosti. Obenem pa so težave Madridčanov z doseganjem zadetkov v letošnji sezoni tako izrazite, da bi bil prihod belgijskega reprezentančnega vezista, ki glede na svoj igralni položaj dosega veliko zadetkov, ena od rešitev za odpravo tovrstne pomanjkljivosti v igri.



Druga velika Zidanova želja pa je tudi član Manchester Uniteda Paul Pogba. Čeprav strateg 'rdečih vragov' Ole Gunnar Solskjaer trdi, da je zlati francoski reprezentant srečen na Otoku, pa je vse bolj verjeten scenarij podoben Hazardovemu, da se bo po koncu sezone Pogba prav tako preselil na Pirenejski polotok, kjer bi ob Belgijcu in Brazilcu Viniciusu jr.-ju predstavljal novo okostje napadalnega dela moštva iz prestolnice. V Madridu se po drugi strani zavedajo kompleksnosti Pogbajevega položaja v rdečem delu Manchestra, kjer (trenutno) ne želijo slišati za Francozovo prodajo.