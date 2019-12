Leo Messi potrdil, da je 'strup' za Atletico

Kazalo je, da se bo veliki derbi razpletel brez golov in z remijem. Na gostovanju Barcelone pri madridskemu Atleticu je bilo na semaforju v 86. minuti izid še 0:0, a je v tej minuti "udaril" prvi zvezdnik blaugrane in po podaji Luisa Suareza natančno zadel spodnji kot vrat Jana Oblaka in utišal navijače na tribunah stadiona Wanda Metropolitano. To je bil Argentinčev 30. gol Atleticu na 39 odigranih tekmah, več jih je v karieri zabil le Sevilli (37).

Španski časniki so bili polni hvale na račun Argentinca, Marca mu je tako že kar "predala" nagrado Zlata žoga (prireditev in podelitev bosta sicer šele zvečer v Parizu). Messi je dosegel deveti gol na deveti tekmi La Lige, ni pa vodilni na lestvici strelcev La Lige, gol več ima Realov napadalec Karim Benzema.

Eden od pomembnih členov Barcelone je bil tokrat v vratih Marce-Andre ter Stegen, ki je reševal soigralce, saj je bil Atletico prvi del tekme boljši tekmec. "Vsak se trudi zase in borili smo se do konca za to pomembno zmago. Leo je dosegel gol in sam sem ubranil mrežo, to je tisto, kar si želimo," je dejal vratar, ki je tudi na vprašanje o nagradi dejal, "upam, da bo Leo dobil Zlato žogo."

Navijači Atletica niso prijazno sprejeli nekdanjega igralca, ki je prestopil v Barcelono, Antoina Griezmanna. Tako so na ploščo z njegovim imenom pred stadionom postavili plišaste podgane in tudi kakšna prazna konzerva se je našla, deležen je bil tudi žvižgov.