Messi se bo 6. oktobra na domačih tleh poslovil od reprezentance

Lionel Messi je med 28 igralci, ki jih je AFA vpoklicala za naslednje tri prijateljske tekme proti Boliviji 30. septembra v Cordobi ter proti Burkini Faso in Beninu 3. oziroma 6. oktobra na stadionu River Plate v Buenos Airesu.
"Skupaj s selektorjem Lionelom Scalonijem smo sprejeli odločitev, da povabimo najboljšega nogometaša na svetu, našega kapetana, da bi se lahko 6. oktobra tukaj v Argentini poslovil tako, kot si to zares zasluži," je v videoposnetku, ki je bil objavljen hkrati s seznamom vpoklicanih igralcev, pojasnil predsednik AFA Claudio Tapia.
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