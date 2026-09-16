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Nogomet

Messi se bo 6. oktobra na domačih tleh poslovil od reprezentance

Buenos Aires, 16. 09. 2026 07.37 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Lionel Messi

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi, ki je konec avgusta pri 39 letih napovedal umik iz reprezentance, se bo od izbrane vrste in navijačev poslovil 6. oktobra na stadionu River Plate, francoska tiskovna agencija AFP povzema sporočilo Nogometne zveze Argentine (AFA).

Lionel Messi je med 28 igralci, ki jih je AFA vpoklicala za naslednje tri prijateljske tekme proti Boliviji 30. septembra v Cordobi ter proti Burkini Faso in Beninu 3. oziroma 6. oktobra na stadionu River Plate v Buenos Airesu.

Statistika Lionela Messija v dresu Argentine.
Statistika Lionela Messija v dresu Argentine.
FOTO: Sofascore.com

"Skupaj s selektorjem Lionelom Scalonijem smo sprejeli odločitev, da povabimo najboljšega nogometaša na svetu, našega kapetana, da bi se lahko 6. oktobra tukaj v Argentini poslovil tako, kot si to zares zasluži," je v videoposnetku, ki je bil objavljen hkrati s seznamom vpoklicanih igralcev, pojasnil predsednik AFA Claudio Tapia.

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