Messi in Španka Aitana Bonmati sta dobitnika nagrade zlata žoga

Za Messija je to že osma nagrada zlata žoga v karieri po letih 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 in 2021. Kot dobitnik prestižnega priznanja je nasledil Francoza Karima Benzemaja , ki ga je lani dobil prvič v karieri. Tudi Bonmati je prestižno nagrado dobila prvič, nasledila je rojakinjo Alexio Putellas , ki je bila najboljša v letih 2021 in 2022.

Bonmati si je nagrado zaslužila z letos osvojenim naslovom svetovne prvakinje s špansko izbrano vrsto, na klubski ravni pa je z Barcelono osvojila špansko prvenstvo in ligo prvakinj.

Za zmagovalcem so se na prvih petih mestih zvrstili še Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (PSG), Kevin de Bruyne (Manchester City) in Rodri (Manchester City). Pri ženskah je za dobitnico priznanja vrstni red do petega mesta Sam Kerr (Chelsea), Salma Paralluelo (Barcelona), Fridolina Rolfö (Barcelona) in Mary Earps (Manchester United).