Messi: Bila bi prava katastrofa, če se Argentina ne bi uvrstila v izločilne boje

Poraz na prvi tekmi proti razigrani Kolumbiji in zgolj remi proti Paragvaju je Argentinopripeljal na rob izpada. Zdaj bodo morali za napredovanje nujno premagati Katar in upati, da bo Kolumbija premagala Paragvaj ali z njim vsaj remizirala. V nasprotnem primeru bodo Messi in druščina še trepetali za svojo usodo. V četrtfinale se sicer uvrstita tudi dve najboljši tretje uvrščeni ekipi. A v primeru, da se to ne bi zgodilo, kar po dosedanjih predstavah Argentine sodeč ni tako nemogoče, bi bila to prava farsa, kot se je izrazil prvi zvezdnik albicelestov Lionel Messi. "Znašli smo se v izjemno neprijetni situaciji. V ekipi imamo veliko mladih igralcev, ki še nikoli niso bili soočeni s takšnim položajem. Dvigniti moramo glavo in premagati Katar," je argentinskim medijem po remiju s Paragvajem povedal skrušeni Messi.