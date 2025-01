Messi bo iz rok Bidna prejel najvišje možno priznanje

" Lionel Messi je najtrofejnejši nogometaš v zgodovini profesionalnega nogometa. S pomočjo Fundacije Leo Messi podpira programe zdravstvene oskrbe in izobrazbe za otroke po vsem svetu ter opravlja delo Unicefovega ambasadorja," so v Beli hiši pojasnili odločitev, da slavnemu argentinskemu nogometašu podelijo tako pomembno priznanje.

Argentinska desetica pa ni edino ime iz sveta športa, ki bo prejelo predsedniško medaljo svobode, to nagrado si je po mnenju ameriškega predsednika Joeja Bidna prislužil tudi Earvin 'Magic' Johnson.

"Earvin 'Magic' Johnson je legendarni upokojeni košarkar, ki je Los Angeles Lakerse pripeljal do petih naslovov prvakov. Zunaj igrišča je uspešen podjetnik in filantropist, ki prek Fundacije Magic Johnson podpira družbeno šibkejše skupnosti," pa so se v vrstah ameriškega predsednika Joeja Bidna poklonili slovitemu košarkarskemu zvezdniku.

Poleg Messija in Johnsona bo nagrado prejelo še 17 posameznikov, med njimi igralec Denzel Washington, primatologinja Jane Goodall, političarka, nekdanja prva dama in senatorka Hillary Clinton, filantropist George Soros, modna oblikovalca Ralph Lauren in Anna Wintour, priznanje pa bo posthumno podeljeno tudi Robertu F. Kennedyju.

Predsedniška medalja svobode je nagrada, namenjena "posameznikom, ki so zgledno prispevali k uspehu, vrednotam ali varnosti Združenih držav, svetovnemu miru ali ostalim pomembnim družbenim prizadevanjem," so še pojasnili v Beli hiši.