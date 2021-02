Messi po pravico na sodišče: tožba tudi za Bartomeua

Josep Maria Bartomeu, ki je svoj položaj pri Barceloni po več letih ostrih kritik in internih bojev zapustil oktobra lani, se je sicer kmalu po objavi številk v časopisu El Mundobranil pred očitki, da je ravno on španskemu dnevniku predal zaupne informacije. Vedno dobro obveščeni katalonski radio RAC1 zdaj poroča, da Lionel Messis svojimi odvetniki namerava zadevi priti do dna s tožbami, ki bodo poleg Bartomeua denimo doletele tudi nekdanjega izvršnega direktorja kluba Oscarja Graua.

Skupno je na seznamu Messijevih odvetnikov pet imen, tudi nekdanji podpredsednik Jordi Mestrein trenutni vršilec dolžnosti predsednika Carles Tusquets. Omenjeni naj bi bili edini, ki imajo dostop do vseh informacij o Messijevi pogodbi, brez njihove vpletenosti pa uhajanja informacij po mnenju Argentinca oziroma njegovih zastopnikov ne bi moglo biti.

Bartomeu: To je zelo resna tema

"Povsem netočno je, da sem razkril Messijevo pogodbo. To je zelo resna tema in tudi protipravna, saj profesionalnih pogodb ne smeš razkriti,"se je pred dnevi glasil prvi odziv Bartomeua. Mestre je dejal, da "zaradi Messija Barca ne propada, tisti, ki to pravi, pa nima pojma ali pa želi le škodovati".

El Mundo, gre za madridski časopis, ki je Messija in Barcelono že večkrat vzel na zob, pogosto ob slabih rezultatih madridskega Reala, je namreč zapisal, da Messijeva "faraonska pogodba" skrbi za propad katalonskega kluba. Tusquets po zadnji ligaški preizkušnji, Barcelona je tudi po zaslugi izjemnega zadetka Messija na Camp Nouu premagala Athletic Bilbao (2:1), ni želel komentirati navedb časopisa.