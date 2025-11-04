Messi boljši kot Ronaldo? Portugalski zvezdnik se ne strinja

Cristiano Ronaldo se je v intervjuju s Piersom Morganom razgovoril o številnih tematikah. Namignil je, da se konec njegove nogometne poti nezadržno bliža, odgovoril pa je tudi na vprašanje, ali je Lionel Messi res boljši od njega. "S tem mnenjem se ne strinjam. Nočem biti skromen," je dejal portugalski nogometaš.

Cristiano Ronaldo FOTO: Profimedia icon-expand

40-letni Cristiano Ronaldo, ki je svojo profesionalno kariero začel pred več kot 23 leti pri Sportingu, je brez dvoma eden najboljših nogometašev vseh časov. Trenutno brani barve savdskega Al Nasra, s katerim ima sklenjeno pogodbo do junija leta 2027. Osvojil je vse, razen svetovnega prvenstva, o katerem pa ne sanja. "To zame osebno ne bi spremenilo ničesar. Tekmovanje s šestimi ali sedmimi tekmami ne definira ničesar," je povedal Ronaldo. Kljub bogati in izjemno uspešni karieri je dejstvo, da ne more igrati večno, kar je tudi njemu kristalno jasno. "Kmalu bo konec, ampak bom na to pripravljen. Vem, da bo težko. Verjetno bom jokal, vendar sem se na življenje po koncu nogometne kariere začel pripravljati že pri 25 letih," je Piersu Morganu v ekskluzivnem pogovoru zaupal petkratni dobitnik zlate žoge.

"Nič se ne bo moglo primerjati z občutki, ki me prevzamejo vsakič, ko dosežem zadetek. Ampak imam tudi druge strasti. Imel bom več časa zase, za družino, lahko bom vzgajal svoje otroke. Imam tudi hobije, rad igram padel in gledam UFC. Želim se izobraževati o svojih podjetjih in biti prisoten na YouTubu. Mislim, da bom počel zabavne stvari in reči, ki jih prej nisem bil vajen delati," je o življenju po nogometu povedal nekdanji igralec Real Madrida, Juventusa in Manchester Uniteda. Slednje je tudi malce pokritiziral. "Manchester United trenutno nima nobene strukture. Upam, da se bo to v prihodnosti spremenilo, saj je potencial kluba neverjeten. Seveda me boli, ta klub imam rad, vendar moramo biti iskreni in reči, da niso na pravi poti. Spremeniti morajo stvari, in po mojem mnenju ne gre samo za trenerja in igralce, gre za veliko več kot to," je o rdečih vragih dejal Ronaldo.

Lionel Messi in Cristiano Ronaldo FOTO: AP icon-expand