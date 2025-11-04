Svetli način
Messi boljši kot Ronaldo? Portugalski zvezdnik se ne strinja

Ljubljana, 04. 11. 2025 19.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
19

Cristiano Ronaldo se je v intervjuju s Piersom Morganom razgovoril o številnih tematikah. Namignil je, da se konec njegove nogometne poti nezadržno bliža, odgovoril pa je tudi na vprašanje, ali je Lionel Messi res boljši od njega. "S tem mnenjem se ne strinjam. Nočem biti skromen," je dejal portugalski nogometaš.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo FOTO: Profimedia

40-letni Cristiano Ronaldo, ki je svojo profesionalno kariero začel pred več kot 23 leti pri Sportingu, je brez dvoma eden najboljših nogometašev vseh časov. Trenutno brani barve savdskega Al Nasra, s katerim ima sklenjeno pogodbo do junija leta 2027. Osvojil je vse, razen svetovnega prvenstva, o katerem pa ne sanja. "To zame osebno ne bi spremenilo ničesar. Tekmovanje s šestimi ali sedmimi tekmami ne definira ničesar," je povedal Ronaldo.

Kljub bogati in izjemno uspešni karieri je dejstvo, da ne more igrati večno, kar je tudi njemu kristalno jasno. "Kmalu bo konec, ampak bom na to pripravljen. Vem, da bo težko. Verjetno bom jokal, vendar sem se na življenje po koncu nogometne kariere začel pripravljati že pri 25 letih," je Piersu Morganu v ekskluzivnem pogovoru zaupal petkratni dobitnik zlate žoge.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nič se ne bo moglo primerjati z občutki, ki me prevzamejo vsakič, ko dosežem zadetek. Ampak imam tudi druge strasti. Imel bom več časa zase, za družino, lahko bom vzgajal svoje otroke. Imam tudi hobije, rad igram padel in gledam UFC. Želim se izobraževati o svojih podjetjih in biti prisoten na YouTubu. Mislim, da bom počel zabavne stvari in reči, ki jih prej nisem bil vajen delati," je o življenju po nogometu povedal nekdanji igralec Real Madrida, Juventusa in Manchester Uniteda.

Slednje je tudi malce pokritiziral. "Manchester United trenutno nima nobene strukture. Upam, da se bo to v prihodnosti spremenilo, saj je potencial kluba neverjeten. Seveda me boli, ta klub imam rad, vendar moramo biti iskreni in reči, da niso na pravi poti. Spremeniti morajo stvari, in po mojem mnenju ne gre samo za trenerja in igralce, gre za veliko več kot to," je o rdečih vragih dejal Ronaldo.

Lionel Messi in Cristiano Ronaldo
Lionel Messi in Cristiano Ronaldo FOTO: AP

Dotaknila sta se tudi Lionela Messija, ki je skupaj z Ronaldom dve desetletji definiral vrhunski nogomet. "Pravijo, da je Messi boljši kot ti, kaj meniš?" je vprašal Morgan, portugalski superzvezdnik pa brez zadržkov odvrnil: "Messi boljši kot jaz? S tem mnenjem se ne strinjam. Nočem biti skromen."

nogomet cristiano ronaldo piers morgan lionel messi
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
antirepresija
04. 11. 2025 20.27
+1
Ne moremo primerjati Messija in Ronalda. Ronaldo je pac skozi pretirano treniranje postal nogometas, ki ni bil slab! Ampak nikdar ne bo kot Messi. Messi je zmagal svetovno prvenstvo. Ronaldo se je tam razjokal. Oba sta bila dobra v svoji eri. Ampak meni bo v spominu ostal Messi. Na koncu se je Ronaldo prodal kamelarjem, messi pa je vzel manj denarja, zato da je mu je ostal vsaj ponos. Roandlu gre ocitno samo za denar ,ki so ga kamelarji ponujali tudi njemu pa jih je zavrnil.
ODGOVORI
1 0
Penal za real madrid
04. 11. 2025 20.16
+3
Messi zivi v ronaldovi glavi,tip je obseden z messijem.tako kot njegovi feni,ki jim je messi pustil nepopravljive posledice(zapirač,halar,cripl...)
ODGOVORI
3 0
Killing of Hind Rajab
04. 11. 2025 19.57
-7
mesi pač nikoli ni bil in nikoli ne bo velik nogometaš...ustvarili so ga mediji in barca, kjer je cel klub moral igrati zanj...da je sploh prišel do izraza...V vseh ostalih klubih je nek mesi nula...in res ne bi nikoli velik...ne kot človek in ne kot nogometaš...Diametralno nasprotno je Ronaldo...pa če je to komu všeč ali ne ..velik garač, velik športnik..velik nogometaš...in tudi velik človek...Amen ...
ODGOVORI
3 10
Lopov975
04. 11. 2025 20.01
+1
gospod ronaldo
ODGOVORI
3 2
Loptass
04. 11. 2025 20.04
+4
Če je tako kot pišeš, pa pojasni kako to, da ima Messi precej več asistenc, kot Ronaldo? Več preigravanj, več ustvarjenih priložnosti, golov iz prostih strelov......statistika ni v prid tvojim navedbam.
ODGOVORI
5 1
Magic-G-spot
04. 11. 2025 19.56
+6
Ce sestejete vse skupaj je Messi 100% vecji in tale intervju vse skupaj potrjuje. Statistika je pa taka. Messi - 848 tekem, scored 728 golov, 315 asistenc. Ronaldo - 879 tekem, 771 golov, 178 asistenc. Messi ima 46 trofej Ronaldo pa 36. Nogomet je drugace mostveni sport.
ODGOVORI
6 0
Loptass
04. 11. 2025 20.00
+4
Tega kar si napisal v zadnji povedi, Ronaldu niso uspeli nikoli vcepiti.
ODGOVORI
5 1
Loptass
04. 11. 2025 19.51
+4
V kolikor bi bili pikolovski do Ronalda, bi mu očitali, da je slabši v povsem nepomembnih statističnih prvinah, kot je to, da nima SP, da je osvojil skupno precej manj lovorik, manj zlatih žog, da je kljub precej več odigranim tekmam zabil manj prostih strelov, manj golov izven 16ke, naredil manj driblingov, dal precej manj asistenc, da na 5 SP ni dal niti enega gola in niti ene asistence v izločilnih bojih ter je bil proglašen precej manjkrat za igralca tekme, kot Messi. Kljub temu, da je boljši po največ vrednih statističnih prvinah, kot so največ nagrad Dubai doro, da je zabil največ golov iz penalov, največ golov raznim Estoniji, Luxemburgu, Latviji ipd., je pa še vedno tako zelo nesrečen, da si sam organizira intervjuje in se hvalisa.
ODGOVORI
5 1
Lucky
04. 11. 2025 19.55
+2
Ratal mu je tud, da še nima lovorike, kar je šou iz Reala. ManU se ne more pobrat, odkar je puding prepovedu. Naprej bo pa crips.
ODGOVORI
3 1
Loptass
04. 11. 2025 19.59
+1
Letos bo po pravilih Lalige in Reala, dobil samo v ligi 35 penaloiv, kar ga bo mogoče približalo k prvi lovoriki.
ODGOVORI
2 1
fljfo
04. 11. 2025 19.39
+3
Oba sya zelo dobra. V čem je problem?
ODGOVORI
5 2
Lucky
04. 11. 2025 19.49
+1
V tem, da hoče Ronaldo bit bolši. Pa ni. Niti blizu.
ODGOVORI
5 4
TITO50
04. 11. 2025 19.36
+4
Do pet ne seže Mesiju, znal je edino kolo in imel je nos za gol, nogomet je pa še kup ostalega.
ODGOVORI
9 5
Loptass
04. 11. 2025 19.16
+3
Ko gre phenaldo na intervju k Morganu, je isto, kot takrat, ko gre Janez Janša na Novo24. Messi še nikoli dajal med 20 in 30 iz penalov na sezono, kot on ja, to je res. Če je to merilo......
ODGOVORI
9 6
