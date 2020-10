Messi in Ronaldo proti 'starim' legendam: bosta prišla v ekipo?

Če bo vse po sreči – Ronaldo je namreč trenutno zaradi pozitivnega testa na okužbo z novim koronavirusom v samoizolaciji – se bosta portugalski in argentinski as udarila v drugem krogu Lige prvakov. Tekmo med Juventusom in Barcelono si boste lahko v sredo, 28. oktobra, ogledali na Kanalu A in VOYO (ob 20.40). Že jutri, torek, 20. oktobra, pa začnemo s prenosom obračuna PSG ‒ Manchester United, v sredo, 21. oktobra, sledi še dvoboj Bayern ‒ Atletico Madrid.

Revija France Football je objavila kandidate za tri položaje v napadu tako imenovanega "Dream Teama" (Sanjskega moštva, op. a.) zlate žoge, ki bo na nek način nadomestil letos odpovedano podelitev priznanj najboljšim nogometašem sveta.

Za mesto v najboljši ekipi vseh časov (postavitev 3-4-3) se poteguje nekaj izjemnih nogometašev, napadalci pa so razdeljeni na tri položaje: desno in levo krilo ter srednji napadalec. Za vsak položaj se poteguje po deset kandidatov; rekorder po številu osvojenih zlatih žog, Argentinec Lionel Messi(Barcelona), je na seznamu nogometašev desnega boka, kamor so se uvrstili tudi Angleži David Beckham, George Best, Kevin Keegan in Stanley Matthews, Brazilca Garrincha in Jairzinho, Kamerunec Samuel Eto'o, Nizozemec Arjen Robben(Groningen) in Portugalec Luis Figo.