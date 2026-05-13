Nogomet

Messi ohranja primat najbolje plačanega nogometaša v ligi MLS

Ljubljana, 13. 05. 2026 14.17 pred 1 uro 1 min branja 3

R.S.
Lionel Messi

Združenje igralcev ameriške nogometne lige MLS je objavilo podatke o plačah za leto 2026. Na vrhu lestvice že tretje leto zapored kraljuje Lionel Messi, kateremu se je plača znatno povišala v primerjavi z lansko sezono. Na drugem se je znašel nekdanji zveznik londonskega Tottenhama Heung-min Son, ki ima za več kot polovico manjšo plačo od Argentinca. Tretji najvišji znesek v ligi prejema še en Argentinec in Messijev soigralec Rodrigo De Paul.

Lionel Messi z 28,33 miljoni dolarjev ohranja primat najbolje plačanega nogometaša v ligi MLS.
FOTO: AP

Nogometni superzvezdnik Lionel Messi ohranja primat najbolje plačanega nogometaša v ameriški ligi MLS. Po podatkih, ki jih je navedlo Združenje igralcev MLS, bo Argentinec za igranje v letošnji sezoni v žep pospravil 28,33 milijona dolarjev. Drugo mesto na tej lestvici zaseda Južnokorejec Heung-min Son, ki še edini poleg Messija na leto dobiva dvomestno vsoto. Sonov bančni račun bo po tej sezoni težji za 11,2 milijona dolarjev. Na tretjem mestu najdemo moštvenega soigralca Messija Rodriga De Paula, ki bo v tej sezoni v žep pospravil 9,7 milijona dolarjev.

Messi bo tako v sezoni zaslužil več, kot porabijo skoraj vsa moštva v ligi za plače svojih nogometašev. Večji znesek od Argentinčevega zneska za plače v klubu nameni le njegov Inter Miami, ki bo letos za plače namenil 54,6 milijona dolarjev, in LAFC, ki bo namenil 32,7 milijona dolarjev.

Plača argentinskega virtuoza pa ne predstavlja zneska njegovega celotnega prihodka v sezoni. Po poročanju ameriških medijev Messijev skupni letni prihodek ob upoštevanju vseh bonusov in deleža v klubu znaša med 70 in 80 milijonov dolarjev na leto.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NoriSušan
13. 05. 2026 14.44
Saj je tudi najbolši se podrazumeva
0 0
REAList7
13. 05. 2026 14.41
V kratkem verjetno sledi komentar kolerika: "Messi" in še nekaj emojijev zraven :D
0 0
NoriSušan
13. 05. 2026 14.44
In je kaj narobe če podpira nogometaša ki mu je dober? Ti prov res dosegaš novo dno. Pri vas pa sledi komentar Negreira na vsake dve minute
0 0
