Messi ohranja primat najbolje plačanega nogometaša v ligi MLS

Nogometni superzvezdnik Lionel Messi ohranja primat najbolje plačanega nogometaša v ameriški ligi MLS. Po podatkih, ki jih je navedlo Združenje igralcev MLS, bo Argentinec za igranje v letošnji sezoni v žep pospravil 28,33 milijona dolarjev. Drugo mesto na tej lestvici zaseda Južnokorejec Heung-min Son , ki še edini poleg Messija na leto dobiva dvomestno vsoto. Sonov bančni račun bo po tej sezoni težji za 11,2 milijona dolarjev. Na tretjem mestu najdemo moštvenega soigralca Messija Rodriga De Paula , ki bo v tej sezoni v žep pospravil 9,7 milijona dolarjev.

Messi bo tako v sezoni zaslužil več, kot porabijo skoraj vsa moštva v ligi za plače svojih nogometašev. Večji znesek od Argentinčevega zneska za plače v klubu nameni le njegov Inter Miami, ki bo letos za plače namenil 54,6 milijona dolarjev, in LAFC, ki bo namenil 32,7 milijona dolarjev.

Plača argentinskega virtuoza pa ne predstavlja zneska njegovega celotnega prihodka v sezoni. Po poročanju ameriških medijev Messijev skupni letni prihodek ob upoštevanju vseh bonusov in deleža v klubu znaša med 70 in 80 milijonov dolarjev na leto.